蒲台岛开业半世纪 「明记海鲜酒家」传5月结业 店方澄清：未决定，或涉合伙人变动
更新时间：16:29 2026-04-28 HKT
发布时间：16:29 2026-04-28 HKT
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近日本港掀起结业潮，连离岛的传统老店也传出经营困难的消息。位于香港最南端岛屿蒲台岛、开业逾五十年的「明记海鲜酒家」亦传出即将结业的消息。《星岛头条》向店方了解事件，店方回应结业决定时含糊其辞，仅表示现时「未有决定」，但承认酒家合伙人可能会有变动，为老牌海鲜酒家的未来增添变数。
蒲台岛唯一酒家「明记海鲜酒家」传5月结业 店方澄清未决定去向
近日有消息指蒲台岛上，经营逾五十年的「明记海鲜酒家」，由于未能觅得后人接班，计划在今年五月底画上句点。作为岛上唯一一家的海鲜酒家，「明记」被视为蒲台岛的地标，深受行山客和旅客的喜爱，是许多本地市民及外地游客的必访之地。
面对结业的传言，店方回应《星岛头条》记者指目前并未作出最终决定。不过，他们也透露「可能有partner上嘅变动」，酒家是否能够经营下去，尚未有最终决定。
海鲜酒家扎根蒲台岛半世纪
翻查资料，「明记海鲜酒家」自上世纪70年代起扎根蒲台岛，以无敌海景及价钱相宜的经典中式海鲜菜肴闻名，更获香港旅游发展局推荐。其中，「海带蛋虾米汤」和「椒盐蒜炸鱿鱼」等被誉为必吃菜式，过去数十年，无数食客专程搭乘渡轮或租借私人船艇登岛，为的就是在餐厅的露天座位，一边享受美食，一边感受离岛的独特风情。
明记海鲜酒家（蒲台岛）
- 地址：蒲台岛大湾
- 电话号码：2849 7038
- 营业时间：星期一全日休息；星期二至六及公众假期11:30am-9:30pm；星期日 11:30am-4pm
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