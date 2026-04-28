蒲台岛开业半世纪 「明记海鲜酒家」传5月结业 店方澄清：未决定，或涉合伙人变动

近日本港掀起结业潮，连离岛的传统老店也传出经营困难的消息。位于香港最南端岛屿蒲台岛、开业逾五十年的「明记海鲜酒家」亦传出即将结业的消息。《星岛头条》向店方了解事件，店方回应结业决定时含糊其辞，仅表示现时「未有决定」，但承认酒家合伙人可能会有变动，为老牌海鲜酒家的未来增添变数。

蒲台岛唯一酒家「明记海鲜酒家」传5月结业 店方澄清未决定去向

近日有消息指蒲台岛上，经营逾五十年的「明记海鲜酒家」，由于未能觅得后人接班，计划在今年五月底画上句点。作为岛上唯一一家的海鲜酒家，「明记」被视为蒲台岛的地标，深受行山客和旅客的喜爱，是许多本地市民及外地游客的必访之地。

面对结业的传言，店方回应《星岛头条》记者指目前并未作出最终决定。不过，他们也透露「可能有partner上嘅变动」，酒家是否能够经营下去，尚未有最终决定。

海鲜酒家扎根蒲台岛半世纪

翻查资料，「明记海鲜酒家」自上世纪70年代起扎根蒲台岛，以无敌海景及价钱相宜的经典中式海鲜菜肴闻名，更获香港旅游发展局推荐。其中，「海带蛋虾米汤」和「椒盐蒜炸鱿鱼」等被誉为必吃菜式，过去数十年，无数食客专程搭乘渡轮或租借私人船艇登岛，为的就是在餐厅的露天座位，一边享受美食，一边感受离岛的独特风情。

明记海鲜酒家（蒲台岛）