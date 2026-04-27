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连锁品牌亦难敌贵租？尖东6千呎巨舖20万招租 网民忧天价租金加剧结业潮：做埋做埋送晒去交租

饮食
更新时间：17:53 2026-04-27 HKT
发布时间：17:53 2026-04-27 HKT

香港高昂的舖租问题向来是营商者的一大挑战。近日，一间位于尖沙咀东部的巨舖招租广告在网上流传，其高达六位数的租金引发网民热烈讨论，不少人对现今市道下如此高昂的租金表示担忧，认为这正是令许多店舖结业的元凶。

尖东6千呎巨舖20万招租引热议 连锁食肆亦难敌贵租离场？

一则位于尖沙咀东部的巨舖招租广告在网上流传，其高达六位数的租金引发网民热烈讨论
一则位于尖沙咀东部的巨舖招租广告在网上流传，其高达六位数的租金引发网民热烈讨论

近日，有网民于Facebook群组分享一则招租广告，涉及一个位于尖东的舖位。该舖位建筑面积达6,148呎，广告标榜其内部设施齐全，包括「来去水，三相电，有厕所」，并「可申请煤气」，适合饮食、零售等各行各业，月租开价20万，同时注明「可商议」。据资料显示，该地点的现时租户包括连锁米线店「谭仔三哥米线」及茶餐厅「德岛」等。

网民叹生意难做 直指租金扼杀生存空间

帖文一出，旋即引发网民激烈讨论。许多人将焦点放在高达20万的月租上，直言在目前市道下，根本难以负担。有网民一针见血地留言指「唔怪得越嚟越多铺头执笠， 做埋做埋送晒去交租」。除了租金，舖位的人流也成为讨论的重点。有留言指该地段「人影都唔多个」，认为即使租金再平也无补于事「无人流，几平都无用」。

然而，有部分网民理性分析，认为租金本身并不算昂贵。有留言计算后指出「如果个场真系6,148呎，而租金只系20万，即系$32.5/呎，单价喺尖东算系非常平」。面对困境，亦有人提出建议，认为偌大的空间或可改装成美食广场以吸引人流，「6千呎，做个Food Court咪有人流」。

 

资料来源：舖位租售

 

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