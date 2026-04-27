Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本「Soup Stock Tokyo」快闪铜锣湾！开Pop-up卖汤品／咖哩饭 网民盼长驻：等了七、八年

饮食
更新时间：16:37 2026-04-27 HKT
发布时间：16:37 2026-04-27 HKT

不少过江龙食店进驻香港，均会掀起热潮。日本知名连锁汤品店「Soup Stock Tokyo」近日亦在铜锣湾开设快闪店，为期仅两星期，消息一出，随即引来大批网民热议，不少粉丝表示期待已久，期盼品牌正式在港开设分店。

Soup Stock Tokyo快闪香港！铜锣湾时代广场卖大热汤品/咖哩

「Soup Stock Tokyo」由即日起至5月11日，于铜锣湾时代广场的city'super开设Pop-up Store。该品牌自1999年在东京创立以来，一直以其用料上乘、方便美味的汤品深受欢迎，尤其受到女性顾客青睐，目前在日本已有超过60家分店。以往香港city'super仅有代理其冷冻汤包，这次是首度以专柜形式提供即场烹调的热食。

是次快闪店除了提供多款招牌汤品，亦有饭食选择。顾客可选择不同套餐，包括$56的「汤品套餐」（一款汤品配饭或面包）、$70的「咖哩套餐」（一款咖哩配饭或包）以及$118的「汤和咖哩套餐」（一款汤品加一款咖哩，配饭或包）。

现场供应的汤品选择丰富，包括「龙虾番茄浓汤」、「烤鲷鱼和风汤」、「新英格兰周打带子汤」、「鲜蚝浓汤」及「栗米甜薯浓汤」；咖哩则有「鸡肉科尔玛咖哩」及「东京鸡肉咖喱」两款口味。此外，专柜亦有出售多款冷冻即食汤包及咖哩包，以及杯、匙羹等用品，让顾客在家中亦能品尝到品牌的味道。

网民雀跃：去日本见到都一定入去饮

快闪店的消息迅速引起网上讨论，反应非常热烈。不少忠实粉丝对此感到雀跃，高呼「愿望成真」、「终于等到喇」。有网民表示：「之前去日本见到都一定入去饮，太饱都会叫外卖番酒店」，可见其受欢迎程度。更有网民表示自己「等左佢7、8年」，并仍然保留著日本的餐牌传单。

除了表达兴奋，亦有网民分享其产品的优点，指「佢个匙羹世一好用，仲攞过设计奖」。大部分留言都表示必定会前往光顾，称「哗，我今次要去试」、「依几日要去食！」。不少市民都认为品牌方这次「应该想试下反应」，并期盼之后能带来好消息在香港长驻，更有网民许下承诺：「如果佢长开我一定每个月最少去一次」。

 

同场加映：珍妮曲奇逆市扩张？旅客追捧人气手信 810万买尖沙咀舖位 卖54000盒曲奇先回本

 

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
影视圈
9小时前
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
楼市动向
3小时前
羁留青年遭木棍捅肛门致直肠出血 时任惩教助理与一羁留人士认罪还押候惩 另4人不认罪明开审
羁留青年遭木棍捅肛门致直肠出血 时任惩教助理与一羁留人士认罪还押候惩 另4人不认罪明开审
社会
6小时前
方嘉柏周三谷战派出五驹上阵。
莫雷拉请假 方嘉柏倚重三骑师
马圈快讯
23小时前
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
六合彩50周年金多宝｜头奖$2.28亿5.2搅珠 网民出发达奇招 邀陌生人夹钱豪买15个字半注｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜网民出发达奇招 邀陌生人夹钱豪买15个字半注｜Juicy叮
时事热话
7小时前
点解香港没有烂尾楼｜汤文亮
点解香港没有烂尾楼｜汤文亮
楼市动向
7小时前
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散情天霹雳：继续揾方法医
15:45
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散情天霹雳：继续揾方法医
影视圈
11小时前
钻石山站情侣遭躁汉推跌 原列纠纷 再到警署誓言追究
01:18
钻石山站情侣遭躁汉推跌 报案誓言追究 警列袭击调查
突发
7小时前
海港屯门新店开张优惠！新店限定$29.8点心孖宝 晚市烧鹅、乳猪$68
海港屯门新店开张优惠！新店限定$29.8点心孖宝 晚市烧鹅、乳猪$68
饮食
5小时前