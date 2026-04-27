日本「Soup Stock Tokyo」快闪铜锣湾！开Pop-up卖汤品／咖哩饭 网民盼长驻：等了七、八年

不少过江龙食店进驻香港，均会掀起热潮。日本知名连锁汤品店「Soup Stock Tokyo」近日亦在铜锣湾开设快闪店，为期仅两星期，消息一出，随即引来大批网民热议，不少粉丝表示期待已久，期盼品牌正式在港开设分店。

Soup Stock Tokyo快闪香港！铜锣湾时代广场卖大热汤品/咖哩

「Soup Stock Tokyo」由即日起至5月11日，于铜锣湾时代广场的city'super开设Pop-up Store。该品牌自1999年在东京创立以来，一直以其用料上乘、方便美味的汤品深受欢迎，尤其受到女性顾客青睐，目前在日本已有超过60家分店。以往香港city'super仅有代理其冷冻汤包，这次是首度以专柜形式提供即场烹调的热食。

是次快闪店除了提供多款招牌汤品，亦有饭食选择。顾客可选择不同套餐，包括$56的「汤品套餐」（一款汤品配饭或面包）、$70的「咖哩套餐」（一款咖哩配饭或包）以及$118的「汤和咖哩套餐」（一款汤品加一款咖哩，配饭或包）。

现场供应的汤品选择丰富，包括「龙虾番茄浓汤」、「烤鲷鱼和风汤」、「新英格兰周打带子汤」、「鲜蚝浓汤」及「栗米甜薯浓汤」；咖哩则有「鸡肉科尔玛咖哩」及「东京鸡肉咖喱」两款口味。此外，专柜亦有出售多款冷冻即食汤包及咖哩包，以及杯、匙羹等用品，让顾客在家中亦能品尝到品牌的味道。

网民雀跃：去日本见到都一定入去饮

快闪店的消息迅速引起网上讨论，反应非常热烈。不少忠实粉丝对此感到雀跃，高呼「愿望成真」、「终于等到喇」。有网民表示：「之前去日本见到都一定入去饮，太饱都会叫外卖番酒店」，可见其受欢迎程度。更有网民表示自己「等左佢7、8年」，并仍然保留著日本的餐牌传单。

除了表达兴奋，亦有网民分享其产品的优点，指「佢个匙羹世一好用，仲攞过设计奖」。大部分留言都表示必定会前往光顾，称「哗，我今次要去试」、「依几日要去食！」。不少市民都认为品牌方这次「应该想试下反应」，并期盼之后能带来好消息在香港长驻，更有网民许下承诺：「如果佢长开我一定每个月最少去一次」。