珍妮曲奇逆市扩张？旅客追捧人气手信 810万买尖沙咀舖位 卖54000盒曲奇先回本

尖沙咀珍妮曲奇聪明小熊｜Jenny Bakery｜近年零售市场充满挑战，不少食肆及品牌均难逃结业潮。然而备受旅客追捧的著名手信店「珍妮曲奇」却逆市扩张，创办人新近斥资810万元购入尖沙咀美丽都大厦一个舖位作自用，引起市场关注。按其招牌「四味奶油曲奇」大盒装售价150元计算，需卖出约54,000盒方可回本。

珍妮曲奇创办人买入尖沙咀舖位 400呎商场舖810万成交

著名手信店「珍妮曲奇」逆市扩张买入新舖位。（资料图片）

市场消息指出，香港手信名店「珍妮曲奇（Jenny Bakery）」的创办人杨赐梅及相关人士，近日购入了位于尖沙咀弥敦道54至64B号美丽都大厦地下的22号舖位。该舖位建筑面积约400平方呎，位于商场内部，原叫价1,400万元，最终以810万元成交，呎价约20,250元，现由一家洋服店以约2.8万元月租租用。

根据品牌官方网站资料，「珍妮曲奇」现时于香港仅设尖沙咀及上环两间分店，其余均为假冒。尖沙咀店位于美丽都大厦商场地下及1楼，当中位于地下的24号舖于2012年以2,230万元购入，与是次新购入的舖位相近。

开业21年 小熊罐曲奇成香港手信传奇

「珍妮曲奇」由Jenny于2005年无心插柳下创立。 （资料图片）

「珍妮曲奇」的特色之一是用熊仔铁罐盛载，故被内地人称之为「小熊曲奇」。 （资料图片）

珍妮曲奇店门外排队购买的极长人龙，一度成为「香港奇景」。（资料图片）

「珍妮曲奇」由Jenny于2005年无心插柳下创立，最初仅因个人兴趣在赤柱开店。「珍妮曲奇」标榜用料优质、产品不含防腐剂。当中最经典的「四味奶油曲奇」包含牛油花、脆牛油、燕麦提子及咖啡花四款口味，曲奇口感松软、入口即化，充满浓浓的牛油香及奶香。品牌从不作任何宣传，却成功依靠口碑「一传十十传百」，成功吸引大量顾客，店外经常出现排队长龙，成为「香港奇景」。

「珍妮曲奇」曾因商标问题，改以「聪明小熊」作注册，并在包装上标明「珍妮曲奇聪明小熊 (Jenny Bakery)」以供顾客识别。对不少中国、日本及韩国游客而言，「珍妮曲奇」是必买热门手信，有旅客甚至会拖喼入货，人气极高。根据店舖价目表，其产品价格由80元至210元不等。不少游客表示，即使耗时排队也心甘情愿，认为其品质与口碑值得等待。

对是次「珍妮曲奇」购入舖位的举动，网民反应热烈，普遍认为其成功在于品牌自身，而非舖位地点。有网民留言指「旺舖是因为珍妮曲奇，而不是因为舖旺」，亦有人表示「每次经过，都见佢大排长龙」，肯定了其强大的品牌效应。