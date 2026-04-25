蒸肉饼食谱｜5款简易蒸肉饼 咸蛋/虾干/银鱼仔/土鱿/牛乳｜识煮食谱

蒸肉饼是人气家常菜，食材配搭非常多元化，如咸蛋蒸肉饼、土鱿蒸肉饼等，加上蒸肉饼做法简单、快捷又健康，是上班族及入厨新手的零失败家常菜。烹调蒸肉饼时，谨记先煲滚水才加入肉饼蒸煮，并避免选用易出水的食材，便可轻易做出美味的家常肉饼。

1. 咸蛋虾干蒸肉饼｜咸蛋白腌猪肉更嫩滑

分量：2至3人份 需时：25分钟

材料：半肥瘦免治猪肉1/2斤、虾干1/2両、咸蛋1只

调味料：鱼露1汤匙、蚝油2汤匙、糖1汤匙、生粉1汤匙、麻油少许、胡椒粉少许、水1/4杯

做法：

虾干浸软及剁碎，咸蛋隔出蛋白。 免治猪肉加虾干碎、咸蛋白及调味料拌匀。 用筷子顺时针方向搅拌免治猪肉至起胶。 将免治猪肉上碟堆成肉饼，放上咸蛋黄，以中火蒸10分钟。

小贴士：免治猪肉必须顺时针方向搅拌，才能起胶。

2. 银鱼仔土鱿鸭蛋蒸肉饼｜土鱿、银鱼仔 增加咸鲜丰富口感

分量：2至4人份 需时：20分钟

材料：半肥瘦免治猪肉1/2斤、土鱿80克、银鱼干20克、鲜鸭蛋1只、葱花1汤匙

调味料：生抽1汤匙、蚝油2汤匙、糖1茶匙、生粉1汤匙、水1/4杯

做法：

土鱿浸软及剁碎，用暖水浸银鱼干10分钟及沥干。 免治猪肉与土鱿及调味料拌匀，堆在碟上，在中间挖一个小洞。 以中火蒸5分钟，在洞中心打上鸭蛋及洒上银鱼干。 再蒸5分钟，洒上葱花。

小贴士：蒸时盖上锡纸，以防倒汗水流在肉饼上。



3. 大良牛乳春菜蒸肉饼｜加大良牛乳添咸香甘甜

分量：4人份 需时：30分钟

材料：大良牛乳片6片、脢头猪肉250克、春菜300克、马蹄3粒

调味料：鸡汤1/3茶匙、盐1/4茶匙、糖1/3茶匙、麻油1茶匙、生粉半茶匙、胡椒粉少许、鸡蛋1只、蒸鱼豉油少许、葱花适量

做法：

刴碎脢头猪肉，拍烂马蹄。 猪肉碎混合马蹄、盐、糖、麻油、胡椒粉、鸡蛋、鸡汤和生粉拌成肉饼。 春菜切段，汆水后沥干。 春菜铺在碟上，放上猪肉碎及牛乳片，蒸12至15分钟，淋上豉油及洒上葱花。

小贴士：榨干马蹄碎水分，质感更爽口。



4. 土鱿马蹄蒸肉饼｜加马蹄爽脆添清甜

材料：猪肉400克、土鱿50克、马蹄30克、葱花10克

腌料：盐1/2茶匙、糖1/4茶匙、胡椒粉少许、生抽2茶匙、麻油少许、蛋白1只、生粉2茶匙、水2汤匙

做法：

土鱿浸软、沥干及切碎。 马蹄去皮及切碎。 猪肉剁碎，加腌料拌匀腌15分钟，加入土鱿及马蹄拌匀，放置碟上。 将肉饼蒸约10分钟，洒上葱花。

小贴士：土鱿去衣，口感更佳。



5. 山竹牛肉饼｜传统点心变家常菜

分量：1至2人份 需时：20分钟

材料：免治牛肉250克、肥猪肉40克、陈皮1/4片、芫荽(切碎)1棵、鲜腐竹15片

腌料：梳打粉1/3茶匙、水2汤匙、生抽1汤匙、麻油及胡椒粉各少许、盐1/4茶匙、糖1/2茶匙、生粉1汤匙

做法：

陈皮浸软及切碎。免治牛肉加入肥猪肉、陈皮碎及腌料。 用筷子顺时针搅拌至有黏性，冷藏1小时，取出加入芫荽。 腐竹浸软及切小块，铺在碟上。 加上免治牛肉，以中火蒸8至12分钟。 小贴士：陈皮浸软后刮去果瓤，菜式便不会有苦味。



文：EH 图：星岛日报