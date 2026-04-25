Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蒸肉饼食谱｜5款简易蒸肉饼 咸蛋/虾干/银鱼仔/土鱿/牛乳｜识煮食谱

饮食
更新时间：11:00 2026-04-25 HKT
发布时间：11:00 2026-04-25 HKT

蒸肉饼是人气家常菜，食材配搭非常多元化，如咸蛋蒸肉饼、土鱿蒸肉饼等，加上蒸肉饼做法简单、快捷又健康，是上班族及入厨新手的零失败家常菜。烹调蒸肉饼时，谨记先煲滚水才加入肉饼蒸煮，并避免选用易出水的食材，便可轻易做出美味的家常肉饼。

1. 咸蛋虾干蒸肉饼｜咸蛋白腌猪肉更嫩滑

分量：2至3人份 需时：25分钟

材料：半肥瘦免治猪肉1/2斤、虾干1/2両、咸蛋1只

调味料：鱼露1汤匙、蚝油2汤匙、糖1汤匙、生粉1汤匙、麻油少许、胡椒粉少许、水1/4杯

做法：

  1. 虾干浸软及剁碎，咸蛋隔出蛋白。
  2. 免治猪肉加虾干碎、咸蛋白及调味料拌匀。
  3. 用筷子顺时针方向搅拌免治猪肉至起胶。
  4. 将免治猪肉上碟堆成肉饼，放上咸蛋黄，以中火蒸10分钟。

小贴士：免治猪肉必须顺时针方向搅拌，才能起胶。

2. 银鱼仔土鱿鸭蛋蒸肉饼｜土鱿、银鱼仔 增加咸鲜丰富口感

分量：2至4人份   需时：20分钟

材料：半肥瘦免治猪肉1/2斤、土鱿80克、银鱼干20克、鲜鸭蛋1只、葱花1汤匙

调味料：生抽1汤匙、蚝油2汤匙、糖1茶匙、生粉1汤匙、水1/4杯

做法：

  1. 土鱿浸软及剁碎，用暖水浸银鱼干10分钟及沥干。
  2. 免治猪肉与土鱿及调味料拌匀，堆在碟上，在中间挖一个小洞。
  3. 以中火蒸5分钟，在洞中心打上鸭蛋及洒上银鱼干。
  4. 再蒸5分钟，洒上葱花。

小贴士：蒸时盖上锡纸，以防倒汗水流在肉饼上。
 

3. 大良牛乳春菜蒸肉饼｜加大良牛乳添咸香甘甜

分量：4人份 需时：30分钟

材料：大良牛乳片6片、脢头猪肉250克、春菜300克、马蹄3粒

调味料：鸡汤1/3茶匙、盐1/4茶匙、糖1/3茶匙、麻油1茶匙、生粉半茶匙、胡椒粉少许、鸡蛋1只、蒸鱼豉油少许、葱花适量

做法：

  1. 刴碎脢头猪肉，拍烂马蹄。
  2. 猪肉碎混合马蹄、盐、糖、麻油、胡椒粉、鸡蛋、鸡汤和生粉拌成肉饼。
  3. 春菜切段，汆水后沥干。
  4. 春菜铺在碟上，放上猪肉碎及牛乳片，蒸12至15分钟，淋上豉油及洒上葱花。

小贴士：榨干马蹄碎水分，质感更爽口。
 

4. 土鱿马蹄蒸肉饼｜加马蹄爽脆添清甜

材料：猪肉400克、土鱿50克、马蹄30克、葱花10克

腌料：盐1/2茶匙、糖1/4茶匙、胡椒粉少许、生抽2茶匙、麻油少许、蛋白1只、生粉2茶匙、水2汤匙

做法：

  1. 土鱿浸软、沥干及切碎。
  2. 马蹄去皮及切碎。
  3. 猪肉剁碎，加腌料拌匀腌15分钟，加入土鱿及马蹄拌匀，放置碟上。
  4. 将肉饼蒸约10分钟，洒上葱花。

小贴士：土鱿去衣，口感更佳。
 

5. 山竹牛肉饼｜传统点心变家常菜

分量：1至2人份 需时：20分钟

材料：免治牛肉250克、肥猪肉40克、陈皮1/4片、芫荽(切碎)1棵、鲜腐竹15片

腌料：梳打粉1/3茶匙、水2汤匙、生抽1汤匙、麻油及胡椒粉各少许、盐1/4茶匙、糖1/2茶匙、生粉1汤匙

做法：

  1. 陈皮浸软及切碎。免治牛肉加入肥猪肉、陈皮碎及腌料。
  2. 用筷子顺时针搅拌至有黏性，冷藏1小时，取出加入芫荽。
  3. 腐竹浸软及切小块，铺在碟上。
  4. 加上免治牛肉，以中火蒸8至12分钟。
  5. 小贴士：陈皮浸软后刮去果瓤，菜式便不会有苦味。
     

文：EH  图：星岛日报


延伸阅读：
煲仔饭食谱｜5款煲仔饭零失败食谱 腊味/手剁牛肉饼/姜汁滑菇鸡粒/潮式香芋肉粒/古法窝蛋章鱼鸡粒｜识煮食谱

鸡翼食谱｜5款鸡翼简易食谱 材料简单惹味 梅香醉鸡翼/甜辣蜜糖鸡翼/香茅鸡翼/奇味鸡翼/麻辣鸡翼｜识煮食谱

 

 

最Hit
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
影视圈
17小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
15小时前
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
影视圈
17小时前
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
23小时前
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
2026-04-24 10:00 HKT
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
旅游
16小时前
爆旋陀螺热潮︱玩具店排长龙、买盘靠派筹 限量版炒价逾千 学者拆解翻Hit原因：经济不景的慰藉 
爆旋陀螺热潮︱玩具店排长龙、买盘靠派筹 限量版炒价逾千 学者拆解翻Hit原因：经济不景的慰藉 
社会
4小时前
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影视圈
13小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
19小时前
消委会测试10款洗衣干衣机 三款获4星评级 Miele表现全能 西门子性价比高
消委会测试10款洗衣干衣机 Miele表现全能、惠而浦/西门子性价比最高 同获4星评级
食用安全
21小时前