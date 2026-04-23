陪老友记饮茶惨变「体能训练」? 网民呻招呼长者用餐2大难题 由坐位到落单都有意见 最后一招解决

与长者相处是一门高深的学问，尤其在日常沟通上，需要加倍耐性与体谅。近日，有好心人在社交平台分享，自己陪同邻居长者饮茶的经历，当中因座位安排与点餐方式的分歧，引发连串「麻烦事」，事主不禁大叹「要招呼长者都是一件唔容易的事」，其充满智慧的应对方式却引来大批网民赞赏。

与长者饮茶挑战多？好心人分享「教科书级」应对

日前，有网民在社交平台群组「职人吹水」上分享个人经历，详细描述了与三位邻居长者一同「饮茶」时遇到的两大挑战。事主坦言，过程虽然需要不断忍耐，但亦有温馨的时刻，事件在网上引起热烈讨论，不少人对事主的爱心和耐性表示佩服。事主在文中详细叙述了当日的2大难题，展现了与长者沟通所需要的无限耐心。

难题一：座位的「远近之争」

当日一行四人选择了六人枱，长者们因「要摆野」及感觉「廹」而反对坐得太近。事主当时提醒「到时食野同斟水会好远」，但长者们坚持己见，事主便不再争论。当点心和茶水陆续上枱后，预想的困难发生了，长者们「冇办法夹到」食物。

事主形容，自己只能「不停企起身斟茶递水，跟住点心又要传来传去」，将饮茶变成一场「体能训练」，透过实际情况让他们亲身感受。事主表示：「道理都唔通」，既然自己辈份最后生，那么服务大家亦是理所当然。

难题二：点餐「针锋相对」

席间，有长者抱怨「成日食差唔多嘅野」，希望尝试新菜式，但其他人又担心「单叫，会贵好多」。事主认为「日日饮茶要食孖宝其实一定会重复」，便随即提议下次可以「4个人分4张单」，各自点选心仪的食物，却有长者立即反对，更扬言「分开叫」，他便不会出席，让一个简单的提议陷入僵局。

事主总结这次经历时写道：「有时候对住长者，有理说不清，可以承受嘅后果，就由得佢发生，等佢哋从中学习。」

网民感慨：佩服你

帖文发布后，事主的经历和应对方式引起了广泛共鸣。许多网民都赞扬事主的耐性和爱心，有人表示：「最佩服你有耐性对长者，又很有爱心！」另一位网民则分享类似感受：「老人家年纪越大脾气系会差啲，同埋越嚟越小朋友，钟意扭计」。

亦有留言者认为事主不必如此勉强自己，「何必为难自己，人生苦短，啱倾才相聚，别勉强」。不过，更多人对事主的付出表示肯定，认为他非常难得。

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