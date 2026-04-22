拒绝「搭枱」文化！在港台湾老板称「不需这么积极做生意」 港人反指：繁忙时段不是问题

在寸金尺土的香港，「搭枱」已成为一种普遍的餐饮文化，能够应对繁忙的用餐时段及有限的空间。本地台湾面店「阿木台湾面」的老板近日却因坚持为顾客提供更舒适的用餐环境，决定取消「搭枱」安排，因而引起网民对港台文化差异的热烈讨论，部份港人直指繁忙时段「搭枱」不是问题。

在港台湾老板拒绝「搭枱」文化！向员工称：不需这么积极做生意

「阿木台湾面」的老板在Facebook发帖表示，最近几个月因需频繁往返台湾探望家人，较少管理香港店舖。惟近日回港后，他发现旺角分店的同事为了提高效率，安排顾客「搭枱」。他认为若「以客人的角度来想」，为顾客提供一个舒服的用餐环境是理所当然的，因此决定餐厅将不再实行「搭枱」，并向员工解释道「我们不需要这么积极的做生意」。

港人反指：繁忙时段「搭枱」不是问题

帖文引来网民两极化的反应。不少网民欣赏老板的做法，认为这体现了「台湾人对人和吃饭个人空间的尊重」，并感叹「香港为了揾钱，对空间挤压太大了」，坦言这正是向往台湾生活的原因之一。

另一方面，部分香港网民则持不同看法，认为在繁忙时间，「搭枱」是有效率且可接受的做法，「可能宁愿搭枱，可以快啲吃到饭」，亦有留言指出，香港租金压力巨大，是「搭枱」文化形成的根本原因。此外，有网民提出建议，希望店家能取得平衡，例如「分搭枱区同不搭枱区」，让顾客可以自行选择。

资料来源：阿木台湾面