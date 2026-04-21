连锁酒楼晚市孖宝优惠！$198叹齐烧鹅例牌＋鱼云煲 全线分店6pm起供应

福苑集团旗下多间分店联合推出「双重滋味」晚市特色孖宝优惠，让顾客以超值价钱，一次过品尝两款厨师精心炮制的经典佳肴，其中，只需$198即可享用镇店之宝「脆皮烧鹅皇」，以及镬气十足的「砂锅黄金酱香茅焗鱼云」，绝对是家庭聚餐或朋友饭聚的不二之选。

福苑集团晚市孖宝优惠！$198叹齐烧鹅例牌＋鱼云煲

福苑集团晚市孖宝优惠！$198叹齐烧鹅＋鱼云煲

限时孖宝优惠全线酒楼6pm起供应

福苑集团晚市孖宝优惠于每日晚上6pm起供应，并适用于金都海鲜酒家、龙阁、经典厨房等旗下多间酒楼及粤菜馆。优惠的菜式配搭尽显心思，首先登场的「脆皮烧鹅皇（例）」是粤菜的灵魂所在，福苑集团的烧鹅遵循传统制法，成品表皮呈红亮色，肉质保持软嫩。

另一道「砂锅黄金酱香茅焗鱼云」则是一款风味菜。鱼云是鱼头部位的肉，口感较为嫩滑。此菜式使用混合了咸蛋黄和香茅的黄金酱进行调味，再放入砂锅中焗制，以求酱汁能均匀附著，并透过砂锅的热力带出香气。

福苑集团$198晚市优惠

菜式包括： 脆皮烧鹅皇（例） 砂锅黄金酱香茅焗鱼云

供应时间： 每晚6pm起，数量有限，售完即止。

条款细则： 仅限堂食。 需另收加一服务费。 建议提前致电分店查询供应情况及订座。



适用分店：

金都海鲜酒家 (环翠商场) 地址：柴湾环翠商场地下G12号舖 电话：+852 2997 8866

金都海鲜酒家 (新丰路) 地址：上水新丰路98号1楼 电话：+852 2671 0222

龙阁 (红磡) 地址：红磡黄埔天地享膳坊(第4期)地下G4号舖 电话：+852 2633 8866

敍·龙阁 (将军澳) 地址：将军澳唐明街2号尚德邨TKO Spot 1楼111号舖 电话：+852 2882 1939

经典厨房 (长沙湾) 地址：长沙湾元州街303号元州商场1楼F11及F12号舖 电话：+852 2516 9188



资料来源：福苑集团 Fuk Yuen Group