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连锁酒楼晚市孖宝优惠！$198叹齐烧鹅例牌＋鱼云煲 全线分店6pm起供应

饮食
更新时间：17:08 2026-04-21 HKT
发布时间：17:08 2026-04-21 HKT

福苑集团旗下多间分店联合推出「双重滋味」晚市特色孖宝优惠，让顾客以超值价钱，一次过品尝两款厨师精心炮制的经典佳肴，其中，只需$198即可享用镇店之宝「脆皮烧鹅皇」，以及镬气十足的「砂锅黄金酱香茅焗鱼云」，绝对是家庭聚餐或朋友饭聚的不二之选。

福苑集团晚市孖宝优惠！$198叹齐烧鹅例牌＋鱼云煲

福苑集团晚市孖宝优惠！$198叹齐烧鹅＋鱼云煲
福苑集团晚市孖宝优惠！$198叹齐烧鹅＋鱼云煲

限时孖宝优惠全线酒楼6pm起供应

福苑集团晚市孖宝优惠于每日晚上6pm起供应，并适用于金都海鲜酒家、龙阁、经典厨房等旗下多间酒楼及粤菜馆。优惠的菜式配搭尽显心思，首先登场的「脆皮烧鹅皇（例）」是粤菜的灵魂所在，福苑集团的烧鹅遵循传统制法，成品表皮呈红亮色，肉质保持软嫩。

另一道「砂锅黄金酱香茅焗鱼云」则是一款风味菜。鱼云是鱼头部位的肉，口感较为嫩滑。此菜式使用混合了咸蛋黄和香茅的黄金酱进行调味，再放入砂锅中焗制，以求酱汁能均匀附著，并透过砂锅的热力带出香气。

福苑集团$198晚市优惠

  • 菜式包括：
    • 脆皮烧鹅皇（例）
    • 砂锅黄金酱香茅焗鱼云
  • 供应时间： 每晚6pm起，数量有限，售完即止。
  • 条款细则：
    • 仅限堂食。
    • 需另收加一服务费。
    • 建议提前致电分店查询供应情况及订座。

适用分店：

  • 金都海鲜酒家 (环翠商场)
    • 地址：柴湾环翠商场地下G12号舖
    • 电话：+852 2997 8866
  • 金都海鲜酒家 (新丰路)
    • 地址：上水新丰路98号1楼
    • 电话：+852 2671 0222
  • 龙阁 (红磡)
    • 地址：红磡黄埔天地享膳坊(第4期)地下G4号舖
    • 电话：+852 2633 8866
  • 敍·龙阁 (将军澳)
    • 地址：将军澳唐明街2号尚德邨TKO Spot 1楼111号舖
    • 电话：+852 2882 1939
  • 经典厨房 (长沙湾)
    • 地址：长沙湾元州街303号元州商场1楼F11及F12号舖
    • 电话：+852 2516 9188

 

资料来源：福苑集团 Fuk Yuen Group

 

同场加映：黄埔$13起叹酒楼点心！逸逸居早茶优惠$17蒸饭/$33孖宝餐 网民大赞性价比高：唔驶返深圳

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