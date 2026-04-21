47年老字号糖水店「佳佳甜品」进驻荃湾！年半极速开3间分店 街坊叹质素下降：点保持水准

佳佳甜品荃湾｜近年不少老字号食店积极扩张版图。开业逾47年的米芝莲必比登推荐甜品店「佳佳甜品」，近日将版图扩展至新界，在荃湾开设第四间分店，亦是品牌在一年半内开设的第三间分店，此举随即引起网民热烈讨论，评价好坏参半。

「佳佳甜品」荃湾店开业 老字号糖水店1年半极速开3间分店

招牌石磨芝麻糊/杏仁露/核桃露 街坊叹质素下降：点保持水准

事缘，有网民在社交平台上分享，「佳佳甜品」位于荃湾沙咀道的分店于近日正式开业，店舖正对荃新天地，地理位置方便。该店的招牌糖水如石磨芝麻糊、杏仁露、核桃露、番薯糖水等依然是餐牌上的主打。有前往光顾的网民表示，新店的味道「同佐敦总店差唔多，好食」、「工夫钱、真材实料」、「呢啲出名店舖原始店一定好食啲」，并且不觉得份量「细碗」。

然而，新店开业的消息亦引来不少负面评价。有网民认为现时的出品「以经唔系以前嘅佢哋，得个名」，更有留言称「而家嘅佳佳超难食，又细碗」、「外卖又细兜又难食」、「又加价味道又差咗」、「越来越差，仲开咁多分店，点保持水准呀」，认为品质大不如前。

47年老字号糖水店 周润发也爱吃

「佳佳甜品」自1979年创立，主打多款传统中式糖水，以亲民的价格和高质素的出品闻名，是不少人心中的糖水首选，亦是人气影星周润发的爱店。该店多次获得「米芝莲街头小食推介」及「香港必比登推荐」，更于2024年11月首次开设分店，选址旺角，其后再进驻铜锣湾，荃湾分店为第四间分店。

佳佳甜品

地址：荃湾沙咀道209号

营业时间：12pm-12:30am

资料来源：荃湾人