西湾河太安楼宵夜名物「沙嗲佬」预告6月结业！驰名炭火串烧、沙嗲酱或成绝响 网民叹：咁多人排队都做唔住

素有港岛「美食天堂」之称的西湾河太安楼，是不少港人心中的扫街胜地。屹立太安楼逾二十载、以炭火串烧及秘制沙嗲酱闻名的人气小食店「沙嗲佬」，昨日（19日）突然传出结业消息，指因租约期满将营业至本年6月。

西湾河太安楼人龙店「沙嗲佬」预告6月结业！驰名炭火串烧、沙嗲酱或成绝响

昨日（19日），有网民在「筲箕湾西湾河关注组」中发帖，指位于太安楼地下的人气店「沙嗲佬」正式贴出公告公布结业消息，并配文解释因租约期满，将在今年6月划上句号。

「沙嗲佬」屹立太安楼二十多年，是区内最具代表性的小食店之一。小店最大的特色在于坚持使用传统炭火方式烧烤串烧，使肉串带有独特的烟熏风味。此外，串烧的灵魂「沙嗲酱」据称沿用印尼华侨前店主的配方，每日新鲜炒制，口感浓郁且充满花生香气，特别适合香港人的口味。随著「沙嗲佬」的结业，这份独特的炭烧风味也即将成为绝响。

网民对结业消息感惊讶：咁多人排队都做唔住

结业消息传出后，不少网民对老店突如其来的离去感到惋惜，留言指「咁多人排队都做唔住」、「呢间都好多人食」、「万般不舍，沙嗲佬又要结业啦」。

然而，留言区亦涌现大量关于食物品质的讨论，有顾客直言「其实俾咗几次机会，真系唔好食，浪费咗几十年个朵」，认为味道今非昔比，怀念由创办人主理时的味道。同时，有网民观察到「事实上呢间而家静咗好多，成日经过也冇人排队」，认为生意已大不如前，猜测是手艺失传导致顾客流失。

资料来源：筲箕湾西湾河关注组