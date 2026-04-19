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威灵顿牛柳做法/材料一文睇 6招秘诀教煮英国名菜｜世界煮意

饮食
更新时间：11:00 2026-04-19 HKT
发布时间：11:00 2026-04-19 HKT

据说威灵顿牛柳最早出现在英国一场战役后的庆功宴之上，自此成为英国最具代表性的美食之一。冯锦超师傅（The Mira Hong Kong宴会西式餐饮部主厨）今天分享的食谱，参照当地的传统配方，加上他教授的小秘诀，是学做英式大餐的好机会。

威灵顿牛柳材料/做法一文睇

示范菜式：英国威灵顿牛柳

分量：4人份   需时：3小时

材料：牛柳800克、酥皮1块、巴马火腿8片、蛋黄2只、盐少许、黑胡椒少许、橄榄油适量、芥末酱3汤匙、牛肉汁少许、配菜适量

蘑菇酱材料：白蘑菇500克、红葱头10粒、蒜头5瓣、牛油20克、橄榄油适量、盐少许、黑胡椒少许、黑松露酱20克、百里香少许

做法：

  1. 白蘑菇切粒，红葱头及蒜头切碎，拂匀蛋黄。烧热镬下橄榄油及牛油，加红葱头碎和蒜头碎炒香，加白蘑菇粒、黑松露酱与百里香炒匀，用盐和黑胡椒调味，炒至干身，待凉。
  2. 牛柳洒上盐及黑胡椒，烧热镬注入橄榄油，加牛柳煎至表面金黄色，取出涂上芥末酱。
  3. 在保鲜纸上铺开巴马火腿，在火腿中间加适量蘑菇酱再放牛柳，在牛柳铺上剩余的蘑菇酱。用保鲜纸卷起牛柳，塑型成圆柱形状，放入雪柜冷藏半小时。
  4. 把酥皮铺在牛油纸上，涂抹蛋黄液，加牛柳卷起，在收口位涂蛋黄液卷实，裁走多余酥皮。
  5. 将牛柳放入雪柜冷藏10分钟，在酥皮表面涂抹蛋黄液，用叉在酥皮上刮上条纹。
  6. 将牛柳放入预热至210度的焗炉焗25分钟，取出放置10分钟切件上碟，加配菜，淋牛肉汁。
     

6招秘诀教煮英国威灵顿牛柳

  1. 3至5毫米的酥皮厚薄适中，酥脆又不太干身。
  2. 芥末酱是威灵顿牛柳的必备调味料，作用是提升肉香。
  3. 牛柳须挑选中心位置，不但容易塑形，口感也更嫩滑。
  4. 煎好的牛柳要待凉才可卷上蘑菇酱、巴马火腿及酥皮，以免热力的水气令酥皮变软。
  5. 新鲜蘑菇不宜冲洗，以免吸收过多水分令烹调时出水，蘑菇表面一般不会太脏，用厨纸轻抹蘑菇表面即可。
  6. 蘑菇须切成小颗，才更易炒得干身，亦令蘑菇酱能黏在黄芥末上。
     

威灵顿牛柳 二百年历史

相传两百多年前，名为威灵顿的公爵外战凯旋回到英国，负责庆功宴的厨师专为爱吃牛扒的威灵顿，设计了一道用酥皮、松露和牛柳烹制的菜式，及后广受欢迎，因此命名为威灵顿牛柳。冯师傅说，是否真有其事已无从稽考，但这道美食确实是英国名馔，并影响当地近数十年的饮食文化，演变成威灵顿三文鱼及威灵顿猪扒等，但最正宗必数牛柳的版本，做法和选材都一丝不苟。

主厨擅烹欧陆菜

入行超过25年的冯锦超师傅，是The Mira Hong Kong宴会西式餐饮部主厨，负责欧陆主题餐厅WHISK和酒店西餐出品。他热爱钻研精致与高级西菜的烹调技巧，擅长炮制英国、意大利、法国、西班牙及德国等多国的经典美食。冯师傅讲究食材品质，坚持由欧洲引入新鲜及当季食材，炮制地道风味。
 

WHISK

地址：尖沙咀弥敦道118至130号The Mira Hong Kong 5楼
查询：2315 5885
网址：按此

文：EH  图：星岛日报
 

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