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$198/斤阿拉斯加长脚蟹回归！连锁酒楼晚市大劈价 片皮鸭/海鲜/烧味$38起

饮食
更新时间：11:58 2026-04-17 HKT
发布时间：11:58 2026-04-17 HKT

近日，「利东集团」再度推出备受追捧的晚市震撼优惠，主角正是素有「蟹中之王」美誉的阿拉斯加长脚蟹，以每斤$198起的激抵价回归，与此同时，多款经典招牌菜式如北京片皮鸭、清蒸沙巴趸等，亦以$38起的加购价登场，为食客的晚餐带来双重惊喜。

利东集团晚市大劈价！$198/斤阿拉斯加长脚蟹 片皮鸭/海鲜/烧味$38起

利东集团晚市大劈价！$198/斤阿拉斯加长脚蟹 片皮鸭/海鲜/烧味$38起
利东集团晚市大劈价！$198/斤阿拉斯加长脚蟹 片皮鸭/海鲜/烧味$38起

对于追求极致海鲜滋味的饕客而言，没有什么比得上饱满鲜甜的长脚蟹腿肉。食客可以$198一斤的超值价格，享用四斤以下的生猛阿拉斯加长脚蟹，即使是四斤以上也仅为每斤$268。不论是选择最能突显原味的清蒸，还是惹味的蒜蓉粉丝蒸，都足以让人回味无穷，绝对是海鲜爱好者的福音。

$38起换购5大酒楼招牌菜 片皮鸭/海鲜/烧味

除了长脚蟹，利东集团旗下「利东轩」及「港湾宴会厅」同步推出「晚饭5选1」优惠，食客只需于晚市惠顾任何一款正价小菜，即可以$38起的超低价换购红葱头春花鸡、北京片皮鸭、白灼生虾、清蒸沙巴趸或豉汁蒸大鳝，每枱限选一款，让整顿饭局性价比再度提升。

利东集团优惠

  • 推广分店及联络资讯：
    • 利荣轩（屯门店） 电话：2463 0380
    • 利东酒家（油塘店）电话： 2379 1293
    • 利东轩（土瓜湾店）电话：2310 1238
    • 港湾宴会厅（新蒲岗店）电话：2310 0223
    • 利龙轩（九龙湾店）电话：2751 9608
  • 优惠期限：晚市（下午5:30后）
  • 条款及细则：
    • 长脚蟹供应有限，建议提前致电心仪分店查询及预订。
    • 所有优惠不可与其他推广或折扣同时使用。
    • 以上价格另设茶芥及加一服务费。
    • 优惠仅限堂食。

 

资料来源：利东集团 Lei Tung Cuisine

 

同场加映：大角咀酒楼快闪$1片皮鸭！2人同行入座即享 可追加凉瓜/茄子二食

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