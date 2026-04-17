$198/斤阿拉斯加长脚蟹回归！连锁酒楼晚市大劈价 片皮鸭/海鲜/烧味$38起
更新时间：11:58 2026-04-17 HKT
发布时间：11:58 2026-04-17 HKT
发布时间：11:58 2026-04-17 HKT
近日，「利东集团」再度推出备受追捧的晚市震撼优惠，主角正是素有「蟹中之王」美誉的阿拉斯加长脚蟹，以每斤$198起的激抵价回归，与此同时，多款经典招牌菜式如北京片皮鸭、清蒸沙巴趸等，亦以$38起的加购价登场，为食客的晚餐带来双重惊喜。
利东集团晚市大劈价！$198/斤阿拉斯加长脚蟹 片皮鸭/海鲜/烧味$38起
对于追求极致海鲜滋味的饕客而言，没有什么比得上饱满鲜甜的长脚蟹腿肉。食客可以$198一斤的超值价格，享用四斤以下的生猛阿拉斯加长脚蟹，即使是四斤以上也仅为每斤$268。不论是选择最能突显原味的清蒸，还是惹味的蒜蓉粉丝蒸，都足以让人回味无穷，绝对是海鲜爱好者的福音。
$38起换购5大酒楼招牌菜 片皮鸭/海鲜/烧味
除了长脚蟹，利东集团旗下「利东轩」及「港湾宴会厅」同步推出「晚饭5选1」优惠，食客只需于晚市惠顾任何一款正价小菜，即可以$38起的超低价换购红葱头春花鸡、北京片皮鸭、白灼生虾、清蒸沙巴趸或豉汁蒸大鳝，每枱限选一款，让整顿饭局性价比再度提升。
利东集团优惠
- 推广分店及联络资讯：
- 利荣轩（屯门店） 电话：2463 0380
- 利东酒家（油塘店）电话： 2379 1293
- 利东轩（土瓜湾店）电话：2310 1238
- 港湾宴会厅（新蒲岗店）电话：2310 0223
- 利龙轩（九龙湾店）电话：2751 9608
- 优惠期限：晚市（下午5:30后）
- 条款及细则：
- 长脚蟹供应有限，建议提前致电心仪分店查询及预订。
- 所有优惠不可与其他推广或折扣同时使用。
- 以上价格另设茶芥及加一服务费。
- 优惠仅限堂食。
同场加映：大角咀酒楼快闪$1片皮鸭！2人同行入座即享 可追加凉瓜/茄子二食
最Hit
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
2026-04-16 11:56 HKT
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
2026-04-16 07:30 HKT
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
2026-04-16 10:34 HKT