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鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！

饮食
更新时间：10:00 2026-04-19 HKT
发布时间：10:00 2026-04-19 HKT

鸡蛋是家家户户的常备食材，但其保存方式却众说纷纭。近日，有网民对市售鸡蛋的冷藏与常温贩售方式提出疑问，引发热烈讨论。日本鸡蛋专家及营养师对此解惑，指出超市将鸡蛋以常温贩售，主要是为了避免温差导致蛋壳「流汗」，这种现象不仅影响鸡蛋的新鲜度，更与食品安全息息相关。

鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家解释市售鸡蛋缺「天然角质层」

日前，有网民在社交平台上分享对鸡蛋保存方式的困惑，不解为何市面上有需要冷藏和室温贩售的鸡蛋。有化学爱好者回应指，冷藏的鸡蛋虽然更能保持新鲜，但在从低温环境取出时，蛋壳表面会因温差而产生大量冷凝水滴。由于市面上的鸡蛋多经清洗，缺乏天然角质层保护，水滴可能将环境中的细菌带入蛋壳的气孔，反而影响品质。

鸡蛋常温贩卖的原因是避免腐坏

对此，日本鸡蛋贩售店的老板岩素子女士解释，当鸡蛋处于温差较大的环境时，蛋壳表面会产生冷凝水，俗称「流汗」。若商店将鸡蛋冷藏，顾客购买后在携带回家的路程中，鸡蛋接触到外界较高的温度，温差便会导致蛋壳出水。这些水分容易成为细菌的媒介，透过蛋壳上的气孔渗入内部，增加鸡蛋腐坏的风险。因此，为避免此情况，商店普遍采用常温销售，以减少温差造成的冷凝风险。

营养师建议鸡蛋应冷藏保存

有营养师曾在接受日媒访问时表示，虽然冷藏蛋与室温蛋的营养价值没有差别，但保存期限却大相迳庭。尤其在潮湿、高温的环境下，鸡蛋容易变质。全程经由冷冻运输的鸡蛋，因温差变化小，可保存长达一个月；而在室温下存放的鸡蛋则较易变坏。

他建议无论购买的是常温蛋还是冷藏蛋，回家后都应立即放入摄氏10度以下的冰箱保存。若在路途中发现鸡蛋已经出现「流汗」现象，放入冰箱前，记得要先用干净的纸巾将其擦干，以确保食品安全。

 

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