观塘酒楼七道菜宴 $798叹齐烧鹅/酥炸生蚝/白灼虾 另设$18脆皮烧鸡 网民热议：平过返深圳？

在香港外出用膳，价钱往往是市民考虑的一大因素。近日，有网民在社交平台分享，他与亲友一行四人于观塘区一间酒楼，以$798的价钱享用了一顿丰富的晚餐，更大赞其性价比「拍得上深圳」，事件引起了网民的热烈讨论。

观塘酒楼$798七道菜宴 烧鹅/酥炸生蚝/白灼虾+$18脆皮烧鸡

帖主在「香港茶餐厅及美食关注组」群组中发文，分享他与亲友一行四人到位于观塘的金阁海鲜酒家用膳的经历。他们以连加一服务费总共$798的价钱，享用了七道小菜，平均每人消费不到$200，令帖主不禁直呼「（价钱）拍得上深圳」。

从帖文图片可见，菜式选择多样，包括酥炸生蚝、脆皮烧鹅、虾干唐生菜、鲍汁鸡脚、白灼海生虾及滋味手抓骨等，兼顾了不同食客的口味。其中，最让帖主一行人津津乐道的，无疑是仅以$18换购价便可品尝到的招牌脆皮烧鸡。

网民赞抵食：四人够食有余

帖文发布后随即在网上引起广泛回响，不少网民都认同在香港能以此价钱享用多道菜式，确实「抵食」，留言指「四人份量咁多碟都够食有余」、「香港嚟讲就平」。

然而，亦有网民不认同帖主的说法，并将之与内地的消费水平作比较，认为「咁内地食呢餸平好多」。不过，随即有理性网民分析，「香港还香港，唔好拎嚟内地比价钱，比亲肯定输」，指出在香港用餐的价值在于其方便快捷。同时，亦有人点出食物质素才是关键，毕竟在价钱相宜的同时，味道和品质也同样重要。

资料来源：香港茶餐厅及美食关注组