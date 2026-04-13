观塘51年老店荣华川菜馆预告结业！老板数度埋怨生意差 叹「见证裕民坊走进死寂」 网民︰难做嘅就唔好做

近年不少满载港人集体回忆的老店，在时代的巨轮下黯然落幕。屹立观塘51年、曾两度获米芝莲推介的上海荣华川菜馆，其第二代老板今日（13日）于社交平台专页发文，表示带著沉痛与不舍宣布，店舖堂食于今年8月底结业，完成其历史任务，正式「毕业」，消息引起大量食客及网民慨叹，即睇下文详情。

观塘上海荣华川菜馆宣布8月结业！完成半世纪历史任务「毕业」

上海荣华川菜馆今日于facebook专页发文，以「含泪敬上」道出结业的沉重决定，宣布堂食将营业至今年8月为止。信中详述老店自1975年起在观塘扎根，是家庭式经营，经历半世纪风雨的历程，以浓油赤酱的老派港式上海菜闻名，其传统食谱及秘制酱汁由开店沿用至今，更曾于2012及2013年连续两年入选《米芝莲指南》推介餐厅，实力备受肯定。

二代老板叹重建变死场 曾推急冻餸包救亡

第二代店主在告别信中，以「致所有老饕、挚友、像家人一样陪伴我地走过风雨的客人」开首，感谢顾客多年支持。他忆述自小便在店中长大，亲眼见证观塘裕民坊由昔日「人潮汹涌、灯火通明的繁华盛世，一步一步走进荒凉死寂」，更变成大家口中的「死场」。

而自2012年父亲去世后接手，他曾天真地相信只要「实干实事」便能挽回人流，可惜现实却是「埋下理想栽种幻想，最后只换来一场场破碎的幻想」。他更心痛地表示，「门前的人流真的是一年比一年凋零得令人心碎，邻近熟悉的店舖一间又一间相继结业。堂食营运已如风中残烛，再也无法支撑下去…」，故宣布地舖堂食将营业至8月尾。而近年店家亦曾推出急冻餸包尝试救亡，惟最终仍难敌时代洪流。

网民熟客留言表不舍 冀店家东山再起

结业的消息一出，随即在网上引起极大回响。许多老饕及街坊纷纷表示错愕与不舍，感叹「天呀，我上星期先黎食完」，更有不少人视它为「童年回忆」，并询问「会转地址东山再起吗」。

另外亦有网民认为，在现时市道及该店的地理位置下，这决定是无可厚非，并鼓励老板「退一退再谂下后路」、「拎住个老字号北上再来吧」。虽然店主表示未来去向未明，但仍抱著一丝希望，盼有朝一日能以另一种形式，再次为客人端上熟悉的味道，再次听到那句「好味」。

资料来源︰(上海)荣华川菜馆