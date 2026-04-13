人气两餸饭「权发」遭食环检控 惊见晚市人龙不再？老板娘惨呻「食物没问题」 熟客1原因力撑...

连锁两餸饭店龙头「权发小厨」，其位于观塘的食物工场于月初（4月5日）被指不当处理冻肉，导致卫生环境恶劣。其后食环署上门检查食物处理流程与衞生情况，并因涉事处所墙身及地台有污渍而提出检控。有网民发现，过往一向大排长龙的「权发小厨」变得冷清，似乎生意受到影响。有熟客则表示「逆向思维」，依然会帮衬。《星岛头条》获权发小厨回应事件，店方强调检控与食物无关，希望食客放心。

两餸饭「权发小厨」陷食安风波 食环署就「墙身污迹」检控

月初，与「权发小厨」食物工场同层的租户投诉，指「权发」将大批冻肉长时间摆放在公共走廊，影响卫生。

「权发」老板事后解释，指事件源于供应商送货及员工处理不当，并在官方专页刊出声明，承诺严格监管环境卫生。

月初，与「权发小厨」食物工场同层的租户，在社交平台图文并茂地投诉，指「权发」将大批冻肉长时间摆放在公共走廊，导致「臭气熏天」，严重影响卫生。事件曝光后，「权发」老板解释，指事件源于供应商送货及员工处理不当。老板娘亦向受影响租户道歉，并在官方专页刊出声明，承诺严格监管环境卫生。

其后食环署接报到场巡查，检查食物处理流程与衞生情况，发现处所墙身及地台有污渍，并根据《食物业规例》第132X章提出检控，及作出衞生教育。根据法例，食物制造厂须时刻保持食物业处所各部份，包括墙壁、地面、门窗、天花等保持清洁、维修妥善及状况良好。违例者可被检控，最高可被判罚款$10,000及监禁三个月。

网民惊见门市无长人龙？ 1原因坚持力撑

有网民在 Facebook 「香港两餸饭关注组」分享，指留意到「权发」的生意「好似静咗少少」。

从他发布的相片可见，位于弥敦道的「权发」分店，晚市人龙比过往短得多。

风波过后，有网民在 Facebook 「香港两餸饭关注组」分享，指留意到「权发」的生意「好似静咗少少」。从他发布的相片可见，两间位于弥敦道的「权发」分店，与以往晚市经常大排长龙的境况相比，如今人流相对疏落，长长人龙不复再现。

然而，该网民亦提出「逆向思维」，认为「最危险亦系最安全」，他写道：「依家佢衰咗... 但考虑到佢那全世界昅实，我相信佢依个moment系safe」，认为在严密监管下的「权发」，此刻的食品安全反而最有保障。该网民的「逆向思维」言论随即引发热烈讨论，不少人留言表示认同，「呢个时候嘅出品其实个quality control应该系最好!」，更有食客笑言要「趁安全期食多啲呀！」。

部份网民对此说法嗤之以鼻，觉得卫生问题不能轻易妥协，「畀我都唔够胆去食啦，始终一路食一路谂起佢啲食物放喺垃圾桶附近好似食乜咁」。另有评论认为，「香港人最善忘，过一排就生意兴隆」。

权发小厨老板娘：食物没有问题

老板娘回应事件指，污渍与单位渗漏有关，强调署方仅针对此点，「食环署来过两次，检控咗我哋墙身有污迹，当然我哋都立刻处理咗，我哋嘅食物同埋其他嘢是没有问题的」。据老板娘透露，食环署亦曾先后到油麻地分店及佐敦分店巡查，两间食肆均没有问题。



图片来源：香港两餸饭关注组@Facebook