IKEA宜家家居餐饮幕后大脑专访！由学生兼职到爆款推手 从榴梿雪糕到港式常餐：要敢于与众不同

近年，香港宜家家居（IKEA）俨然成为城中热话制造机，除了因为其网络小编「抽水」功力过人，餐厅和美食站多款话题美食可谓功不可没。从夏季限定，引来长长人龙的「榴梿雪糕」，到网民票选、还原港人集体回忆的「冻柠茶雪糕」，再到抚慰上班族的「港式常餐」。这些精准击中港人味蕾与情感共鸣的食品，其幕后推手，正是IKEA香港及澳门商务及产品经理周宝麟（Marco）。

在IKEA打足廿年工，如何从学生时代兼职的餐饮助理，一步步攀上餐饮部主脑之位？在瑞典家具品牌的框架下，如何将最地道的港式风味，酿成叫好叫座的饮食实验？这次，《星岛头条》专访Marco，深入解构这位爆款推手如何驾驭出名嘴刁要求高的香港人。

兼职前线到IKEA餐饮部首脑 把榴梿雪糕带到宜家全线

近年，香港宜家家居（IKEA）俨然成为城中热话制造机，除了因为它们网络小编「抽水」功力过人，餐饮部多款话题美食可谓功不可没。

IKEA作为家具店，其餐饮部出品，近年每每精准击中港人味蕾，其幕后推手正是香港及澳门商务及产品经理周宝麟（Marco）。

2006年Marco入职IKEA，在餐厅前线工作，当时还是一位主修市场营销的大专学生，这份单纯的兼职，却让他发现IKEA与众不同的企业文化

当Marco晋升至总公司，他做的第一件事，就是将这个在单一分店成功实验，普及到全香港分店，成就近年IKEA一年一度的榴梿热潮。

2006年，当时Marco还是一位主修市场营销的大专学生。「当时找兼职，贪沙田分店近，交通方便，」Marco回忆道。没想到，这份单纯的兼职，却让他发现IKEA与众不同的企业文化。「这里真的比较人性化，不像一般工作那样只有『做、做、做』。」

毕业后，Marco顺理成章地成为全职员工。游走多间分店餐饮部门的前线岗位，累积了长达15年的宝贵经验。这段时间，他每天直接面对顾客与同事「在前线，我能直接吸收到客人的意见，了解他们真正需要什么。」这为他日后成为幕后决策奠定基础。一个标志性的例子，便是「榴梿雪糕」的爆红。

「2019年，我还在九龙湾分店做餐厅主管，IKEA想试卖榴梿雪糕。」Marco忆述，当时这个想法受到了不少质疑，「哗，会不会很臭啊？」、「味道不好闻吧！」当时Marco站在前线，感受到这股又臭又诱人的潜力，「我们就在九龙湾店做了trial run，结果反应非常好，甚至能吸引外国游客专程前来。」

后来，当Marco晋升至总公司，他做的第一件事，就是将这个在单一分店成功实验，普及到全香港分店，成就近年IKEA一年一度的榴梿热潮。这次「由下而上」的成功，也成为他日后研发理念的基石——从顾客中来，到顾客中去。

聆听网民意见 民选柠檬茶口味雪葩成代表作

网络的普及，让团队能更迅速地收集顾客的赞誉与批评，而「冻柠茶雪糕」的诞生，正是这种互动下的产物。

愚人节推出的芫荽豆腐皮蛋新地，也是玩味香港元素的又一力作。

晋升为商务及产品经理后，Marco与他的团队开启了更多的在地化饮食实验。「不是说以前做得少，只是我们现在会探索更多不同的方向，」Marco谦虚地说。他们的策略并非单一地追求「香港味」，而是在保留瑞典肉丸、热狗、三文鱼等「Hero Product」的基础上，大胆融入香港人熟悉且热爱的元素。

「以前我刚入行时手机还不能上网，现在一个post可能五分钟就传遍全香港。」网络让他能更快速、更广泛地听到客人的声音，无论是赞美还是批评。像去年，他们在网上发起投票，让网民票选最希望IKEA推出的新地口味，他们获得了五香肉丁、沙嗲牛肉等天马行空的口味，最终从中选择了港式柠檬茶。

然而将一个概念转化为成功产品，过程远比想像中复杂。「一百个人有一百种口味。柠檬茶要多甜少甜？涩味要多重？」Marco的团队为此进行了大量的内部测试，邀请数十位餐饮部同事反复试味，并参考市场数据——香港人普遍偏爱「少甜」。经过层层微调，最终才调配出那个既有柠檬清香，又有红茶回甘，甜度恰到好处的「黄金比例」。

每月新品捉紧港人口味 不停试验成就美味

上月推出的港式常餐粉面。

Marco 与团队的最新力作：「黑白新地系列」，将近月大热的黑芝麻甜品及豆腐花口味共冶一炉。

香港地，食肆选择众多，餐饮潮流来去如风。Marco与团队每月也要为新产品而烦恼「你看我年纪不算老，也有不少白头发。」Marco 笑说。他并不刻意追逐潮流，而是将潮流视为一个「考虑因素」，IKEA的核心依然是为大众提供「Low Price, High Value」的产品。

「客人付六元买一支新地，我们希望他得到的价值，远超于六元。」品质的坚持体现在细节上：从半年前就开始的研发与备料、内部大规模的试食会、到简洁易明的烹饪指引，以及每日各分店的品质监控。

例如上月推出的港式常餐粉面，如何在IKEA厨房的标准化流程下，保持港式面食的质素？「香港人要求面不能太腍，又不能太硬。」Marco透露，单是面质，他们就测试了近二十个版本，以确保前线同事能轻易地、稳定地将高品质的出品交付给客人。

菠萝油雪糕的教训 IKEA拥抱失败文化

「期望越大，失望越大」的案例——「菠萝油雪糕」，团队初衷认为经典的菠萝油结合冰冻的雪糕，必然是又一爆款。然而，在实际推出时却出现了意想不到的问题。

在创新的路上，并非总是一帆风顺。Marco坦言，失败的例子同样存在，而从失败中学习，是团队不断进步的关键。

他分享了一个「期望越大，失望越大」的案例——「菠萝油雪糕」，团队初衷认为经典的菠萝油结合冰冻的雪糕，必然是又一爆款。然而，在实际推出时却出现了意想不到的问题。「牛油遇到冰冷的雪糕会凝固，导致口感变得沙沙的，未如理想。」

「我们首先会想，有没有得救？能不能微调？」当发现难以在短时间内解决根本问题后，他们果断地在产品推出后两星期内将其下架。这种「敢于犯错，快速修正」的文化，源于IKEA创办人鼓励尝试的精神——「人只有在睡觉时才不会犯错」。Marco深信，正是这种不怕失败的心态，给予了团队「Daring to be different」的勇气，让他们能够在保守与创新之间，不断尝试，挑战界限，创造令人不断期待爆款美食。

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