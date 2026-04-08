Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗30年老店「云南风味过桥小锅米线」惜别一年重开 网民盼保持原汁原味

饮食
更新时间：21:38 2026-04-08 HKT
发布时间：21:38 2026-04-08 HKT

在香港，近年不少老字号食肆结业，总是让街坊感到惋惜。位于深水埗，已有30年历史，主打云南米线的小店「云南风味过桥小锅米线」，在去年六月突然结业，告别食客后，近日传出即将重开的消息，引来不少顾客的热切关注。

深水埗「云南风味过桥小锅米线」 结业不足一年原址重开

今日(8日)，有网民在Facebook社交群组「长沙湾街坊」分享，指出该米线店原址的门外挂起横额，预告老字号即将回归。
今日(8日)，有网民在Facebook社交群组「长沙湾街坊」分享，指出该米线店原址的门外挂起横额，预告老字号即将回归。
「云南风味过桥小锅米线」是香港最早引入云南米线的餐厅之一，在香港米线界可谓「元祖」级别。
「云南风味过桥小锅米线」是香港最早引入云南米线的餐厅之一，在香港米线界可谓「元祖」级别。
人气菜式「汽锅鸡」也以鸡肉嫩滑、汤底鲜美而闻名。
人气菜式「汽锅鸡」也以鸡肉嫩滑、汤底鲜美而闻名。
招牌菜「黄鳝小锅米线」向来备受推崇，食客形容其黄鳝肉质结实弹牙。
招牌菜「黄鳝小锅米线」向来备受推崇，食客形容其黄鳝肉质结实弹牙。

今日(8日)，有网民在Facebook社交群组「长沙湾街坊」分享，指出该米线店原址的门外挂起了一幅红底黄字的横额，上面写著「云南风味米线 难舍（舍）街坊情 升级重开进行中」，预告老字号即将回归。

「云南风味过桥小锅米线」是香港最早引入云南米线的餐厅之一，以其正宗的云南风味闻名，在香港米线界可谓「元祖」级别。店家的招牌菜「黄鳝小锅米线」向来备受推崇，食客形容其黄鳝肉质结实弹牙，汤底浓郁惹味。此外，另一人气菜式「汽锅鸡」也以鸡肉嫩滑、汤底鲜美而闻名。除了独特的招牌菜，店家亦提供多样化的配料，其中炸鸡翼等都是食客们的热门选择。该店去年6月突然宣布结业，由于事前未有张扬，当日叫不少熟客感到震感，不少人更未能赶及前来重尝故味。

重开原因惹猜测 网友：舖位租唔出？

重开消息一出，随即在网上引发热议。不少街坊和老顾客都表示期待，希望能再次品尝到「原汁原味」的昔日味道。有网民兴奋地表示：「系真就好喇」。然而，也有部分网民持观望态度，提出了疑问：「想抽水重开？唔同人只用返个名？」、「到底系租唔出肯平租返定转左手」，对背后的经营者及未来品质表示关注。

云南风味过桥小锅米线

  • 地址： 深水埗营盘街128-134 号元安大厦地下

资料来源：长沙湾街坊

延伸阅读：乐意扒房最后分店Mr Tomahawk 10月结业！中环开业11年 赌王/周润发都帮衬 
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
饮食
9小时前
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT
重庆靓女游客爆红 西贡睇野猪、食茶餐厅：想试试港人眼中美食 下次天晴再来｜多图
重庆靓女游客爆红 西贡睇野猪、食茶餐厅：想试试港人眼中美食 下次天晴再来｜多图
社会
7小时前
李泳汉发讣闻公布亡母施明丧礼详情 曾明言拒李泳豪老婆送殡 豪仔认已收通知将携妻出席
01:54
李泳汉发讣闻公布亡母施明丧礼详情 曾明言拒李泳豪老婆送殡 豪仔认已收通知将携妻出席
影视圈
3小时前
65岁欧阳震华家族喜迎新成员 晒百日宴照片自爆身份转变 BB显福相身上挂满金器
65岁欧阳震华家族喜迎新成员 晒百日宴照片自爆身份转变 BB显福相身上挂满金器
影视圈
9小时前
中年好声音4丨谷娅溦退出评审团有内情？邓兆尊爆关资本方事 伍仲衡疑为回归表态拒回头
中年好声音4丨谷娅溦退出评审团有内情？邓兆尊爆关资本方事 伍仲衡疑为回归表态拒回头
影视圈
5小时前
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
01:54
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
影视圈
2小时前
18岁DSE考生被骗失23万 亲述骗徒「潜伏式」手法 网民错重点热议惊人身家之谜｜Juicy叮
18岁DSE考生被骗失23万 亲述骗徒「潜伏式」手法 网民错重点热议惊人身家之谜｜Juicy叮
时事热话
5小时前
01:09
伊朗局势｜美伊将于巴基斯坦谈判 停火后首两只船舶通过霍尔木兹海峡︱持续更新
即时国际
1小时前
珠海烧味店惊见「合成猪」真身？港人遭群起炮轰无知 惟网民叹有1缺点：以后唔买了
港人珠海烧味店惊见「合成猪」真身！罕见有头有尾打破传闻？惟网民叹有1缺点：以后唔买了
饮食
6小时前