深水埗30年老店「云南风味过桥小锅米线」惜别一年重开 网民盼保持原汁原味

在香港，近年不少老字号食肆结业，总是让街坊感到惋惜。位于深水埗，已有30年历史，主打云南米线的小店「云南风味过桥小锅米线」，在去年六月突然结业，告别食客后，近日传出即将重开的消息，引来不少顾客的热切关注。

深水埗「云南风味过桥小锅米线」 结业不足一年原址重开

今日(8日)，有网民在Facebook社交群组「长沙湾街坊」分享，指出该米线店原址的门外挂起横额，预告老字号即将回归。

「云南风味过桥小锅米线」是香港最早引入云南米线的餐厅之一，在香港米线界可谓「元祖」级别。

人气菜式「汽锅鸡」也以鸡肉嫩滑、汤底鲜美而闻名。

招牌菜「黄鳝小锅米线」向来备受推崇，食客形容其黄鳝肉质结实弹牙。

今日(8日)，有网民在Facebook社交群组「长沙湾街坊」分享，指出该米线店原址的门外挂起了一幅红底黄字的横额，上面写著「云南风味米线 难舍（舍）街坊情 升级重开进行中」，预告老字号即将回归。

「云南风味过桥小锅米线」是香港最早引入云南米线的餐厅之一，以其正宗的云南风味闻名，在香港米线界可谓「元祖」级别。店家的招牌菜「黄鳝小锅米线」向来备受推崇，食客形容其黄鳝肉质结实弹牙，汤底浓郁惹味。此外，另一人气菜式「汽锅鸡」也以鸡肉嫩滑、汤底鲜美而闻名。除了独特的招牌菜，店家亦提供多样化的配料，其中炸鸡翼等都是食客们的热门选择。该店去年6月突然宣布结业，由于事前未有张扬，当日叫不少熟客感到震感，不少人更未能赶及前来重尝故味。

重开原因惹猜测 网友：舖位租唔出？

重开消息一出，随即在网上引发热议。不少街坊和老顾客都表示期待，希望能再次品尝到「原汁原味」的昔日味道。有网民兴奋地表示：「系真就好喇」。然而，也有部分网民持观望态度，提出了疑问：「想抽水重开？唔同人只用返个名？」、「到底系租唔出肯平租返定转左手」，对背后的经营者及未来品质表示关注。

云南风味过桥小锅米线

地址： 深水埗营盘街128-134 号元安大厦地下

资料来源：长沙湾街坊

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