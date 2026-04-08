西环万怡酒店MoMo Café自助餐长者优惠！人均$311起任食生蚝/雪场蟹脚/MÖVENPICK雪糕
更新时间：16:15 2026-04-08 HKT
发布时间：16:15 2026-04-08 HKT
发布时间：16:15 2026-04-08 HKT
位于香港西环的万怡酒店MoMo Café，以开扬的维港景致和丰富多样的自助餐菜式而闻名，是许多家庭及好友聚餐的热门选择。近期，MoMo Café透过推出限时快闪优惠，其中包括极具吸引力的长者自助晚餐「买一送一」，折后人均仅需$311起，即可无限畅享即开生蚝、多款冰镇海鲜及国际美食，性价比极高。
西环万怡酒店MoMo Café长者自助餐优惠$311起
在4月至5月期间，MoMo Café推出「维港经典·黄金传奇」主题自助晚餐，带领食客回味一系列经典港式及西式佳肴。海鲜迷可以尽情享用无限量供应的冰镇海鲜，包括新鲜即开的法国生蚝、饱满的雪场蟹脚、鲜甜的虾和蚬。
热食方面，则有充满风味的依文士烩鸡肉、香脆的酥皮海鲜盒、经典的歌顿布猪扒等。餐厅更设有即点即切专区，提供鲜嫩多汁的澳洲草饲养肉眼牛排，肉香四溢。甜品部分也充满惊喜，供应砵仔糕、芝麻卷等地道怀旧小食，并有12款不同口味的MÖVENPICK雪糕，为丰盛的晚餐划上完美句号。
任食生蚝/雪场蟹脚/MÖVENPICK雪糕
为庆祝母亲节，MoMo Café 特别在五月份推出主题自助餐，菜式全面升级。除了丰盛的冰镇海鲜外，更加入了多款矜贵菜式，例如滋补的北菇扣鹅掌、鲜味浓郁的即煮龙虾汁海鲜意粉，以及蒜蓉粉丝蒸扇贝等。此外，凡于推广期内预订6位成人或长者的母亲节自助晚餐，更可获赠红酒或白酒一支，为温馨的家庭聚会增添气氛。
西环万怡酒店MoMo Café长者自助餐优惠
- 【长者买一送一】海鲜晚餐自助餐
- 用餐日期：2026年4月9日至5月31日
- 星期一至四优惠价：两位长者同行$622，平均每位$311 (已含服务费)
- 星期五至日及公众假期优惠价： 两位长者同行$660，平均每位$330 (已含服务费)
- 【母亲节早鸟优惠】晚餐自助餐
- 用餐日期：2026年5月9日至5月10日
- 优惠价：长者$487/位；成 $519/位
- 特别礼遇：预订6位成人/长者，即送一支红酒/白酒。
- 预订资讯
- 预订连结：>>按此<<
- 餐厅地址：香港西营盘干诺道西167号 香港西环万怡酒店
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