「全黑」脆皮鸡登陆稻香旗下酒家！晚市$39.9叹 同场加映$188鸡油星斑/$198芝士龙虾

作为香港家传户晓的连锁酒家品牌，稻香集团向来以其亲民的价格和稳定的品质，成为许多家庭聚餐和朋友饭局的首选。最近，稻香再度为食客带来惊喜，于晚市时段推出$39.9「黑松露脆皮烧鸡」，加上黑松露酱制作的烧鸡，鸡皮全黑，势成话题新菜。

稻香旗下酒家再推平价鸡馔！$39.9品尝黑松露脆皮烧鸡

稻香旗下酒家再推平价鸡馔！$39.9品尝黑松露脆皮烧鸡

晚市的重头戏，无疑是这道「黑松露脆皮烧鸡」。稻香的师傅以精湛的烤制工艺，将原只鲜鸡烧至外皮呈现油亮的全黑色，口感薄脆如纸，咬下去发出清脆声响。内里的鸡肉却成功锁住饱满肉汁，嫩滑多汁，鸡肉融入黑松露酱，其独有的馥郁香气扑鼻而来，现在限时优惠价仅$39.9，性价比之高，使其成为每桌必点的焦点菜式。

同场加映：4款海鲜小菜 平食龙虾、红东星斑

除了招牌烧鸡，稻香亦同步推出四款精心设计的精选海鲜菜式，让顾客的味蕾享受一场丰盛的盛宴，例如：鸡油蒸红东星斑伴鲜虾栗米饺 ($188/只)，严选新鲜的红东星斑，鱼肉以鸡油清蒸，更能突显其鲜甜细嫩的肉质。芝士波士顿龙虾乌冬 ($198/只)，选用两只肉质饱满的波士顿龙虾，酱汁浓郁，并带有淡淡的芝士香气，每一根乌冬都挂满了龙虾的鲜味。

$19.8加配任选小菜

为了让优惠体验更完整，稻香还提供了一项超值升级选项。凡惠顾以上任何一款推广菜式，即可加$19.8从以下五款惹味小菜中任选其一，包括，以咸蛋和皮蛋的咸香，衬托出时令蔬菜的清甜的金银蛋浸时蔬， 大地鱼甘香与肉碎鲜味融入汤饭之中的方鱼肉碎泡饭，鸡球外脆内嫩，配上酸甜开胃的咕噜酱汁的咕噜鸡球等。

稻香晚市优惠

适用分店：稻香 、 稻香．茶居 、稻香超级渔港 、 稻香渔港巿集 全线提供

优惠时段: 晚市 5:30 PM – 8:30 PM

资料来源：稻香集团

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