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连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用

饮食
更新时间：12:34 2026-04-08 HKT
发布时间：12:34 2026-04-08 HKT

为庆祝开业26周年，中式酒楼「彩福婚宴集团」于今个四月推出「感谢月」震撼优惠，回馈广大市民多年来的支持。推广期内，食客可以$1超值价享用即叫即蒸的招牌虾饺皇，晚市惠顾更可获赠价值高达$500的挂炉烧鹅，优惠绝对不容错过。

彩福婚宴集团4月限定优惠 全线分店午市$1虾饺、晚市送烧鹅

彩福婚宴集团4月限定优惠 全线分店午市$1虾饺、晚市送烧鹅
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午市震撼$1叹原只虾饺皇

点心是广东饮食文化中不可或缺的一环，而虾饺更是点心中的灵魂所在。彩福婚宴集团于4月份的午市时段（上午11时至下午2时），破天荒推出$1一笼的「招牌虾饺皇」优惠。每粒虾饺均是晶莹剔透、皮薄馅靓，包裹著爽口弹牙的原只大虾，每一口都能尝到虾肉的鲜甜。

晚市入座免费送烧鹅

晚饭想与家人朋友吃得丰盛一点？为回馈食客，彩福特别推出晚市赠送「彩福原味烧鹅皇」活动。有别于坊间的烧味工场，彩福的烧鹅皇坚持每晚在店内挂炉新鲜即烤，确保烧鹅出炉时皮脆肉嫩，丰腴的鹅油与嫩滑的鹅肉完美融合。会员只需于星期一至五的晚市时段惠顾，并提前一天致电预订，即可根据入座人数免费获赠例牌、半只，甚至一整只的烧鹅皇。

彩福婚宴集团优惠详情

  • 适用分店：彩福婚宴集团全线分店
  • 推广日期：即日起至2026年4月30日
  • $1 虾饺皇优惠：
    • 供应时间： 上午11:00至下午2:00
    • 享用条件： 只限堂食。2-4位可享1笼；5-8位可享2笼；9位或以上可享3笼。
    • 条款： 优惠无需成为会员，适用于所有食客。
  • 晚市赠送原味烧鹅皇优惠：
    • 供应时间： 星期一至五晚市时段
    • 享用条件：
      • 2至5位食客，可获赠例牌烧鹅（价值$150）。
      • 6至9位食客，可获赠半只烧鹅（价值$250）。
      • 10位或以上食客，可获赠壹只烧鹅（价值$500）。
    • 条款： 此优惠只限彩福会员尊享，并需提前最少一天致电分店预订座位。食客可即时登记成为会员，并立即享用相关礼遇。

 

资料来源：彩福婚宴集团

 

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