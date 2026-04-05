Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

茶餐厅遇「缩水奶茶」？！ 手掌咁大如港式espresso 食客呻悭皮 网民嘲︰玩紧煮饭仔呀

饮食
更新时间：10:53 2026-04-05 HKT
发布时间：10:53 2026-04-05 HKT

香港茶餐厅向来以快靓正及人情味见称，然而，近年部分食肆的服务及品质却屡受批评。日前有网民在社交平台发文，分享在本地一间茶餐厅用膳时，竟然遇到一杯「缩水奶茶」，令事主不禁大呻「无人留港是对的」。帖文一出，随即引发网民热烈讨论。

茶餐厅奶茶杯大缩水如港式espresso？港男呻：无人留港是对的

日前有网民在facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」上分享在茶餐厅的不愉快经历，并附上两张图片，清楚显示他点的一杯热奶茶，非以坊间普遍使用的瓦杯盛载，而是改用了不锈钢杯装。但杯的尺寸非常迷你，与事主手掌对比之下显得异常细小，份量亦相当「精致」。事主对此大感不满，于是在帖文写道，「够晒悭皮，无人留港是对的」，感到非常失望。

网民有共鸣 嘲讽「玩紧煮饭仔」

帖文一出，引起大量网民的共鸣及热议，不少人对此表示难以置信，直言「对唔住，我笑咗」，亦有人嘲讽是「玩紧煮饭仔呀？」、「幼稚园个杯仔都大过佢」，并形容为「奶茶版espresso」及「功夫奶茶」，讽刺其份量之少。

除了幽默的回应，更多留言是批评餐厅的做法「肉酸」，认为是太过吝啬，「俾多啖客饮都惊会蚀，其他食物都应该无期望」，并指出即使食物味道不错，看到这样的饮品连「心情都跌晒」，甚至佩服餐厅能找到如此「精致嘅不锈钢杯」，相当厉害。

资料来源︰香港茶餐厅及美食关注组

延伸阅读︰粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
5小时前
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
5小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
6小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
3小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
16小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
15小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
20小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
影视圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩复活节金多宝将于今晚（4日）搅珠。资料图片
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
社会
2026-04-04 21:33 HKT