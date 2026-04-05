茶餐厅遇「缩水奶茶」？！ 手掌咁大如港式espresso 食客呻悭皮 网民嘲︰玩紧煮饭仔呀

香港茶餐厅向来以快靓正及人情味见称，然而，近年部分食肆的服务及品质却屡受批评。日前有网民在社交平台发文，分享在本地一间茶餐厅用膳时，竟然遇到一杯「缩水奶茶」，令事主不禁大呻「无人留港是对的」。帖文一出，随即引发网民热烈讨论。

茶餐厅奶茶杯大缩水如港式espresso？港男呻：无人留港是对的

日前有网民在facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」上分享在茶餐厅的不愉快经历，并附上两张图片，清楚显示他点的一杯热奶茶，非以坊间普遍使用的瓦杯盛载，而是改用了不锈钢杯装。但杯的尺寸非常迷你，与事主手掌对比之下显得异常细小，份量亦相当「精致」。事主对此大感不满，于是在帖文写道，「够晒悭皮，无人留港是对的」，感到非常失望。

网民有共鸣 嘲讽「玩紧煮饭仔」

帖文一出，引起大量网民的共鸣及热议，不少人对此表示难以置信，直言「对唔住，我笑咗」，亦有人嘲讽是「玩紧煮饭仔呀？」、「幼稚园个杯仔都大过佢」，并形容为「奶茶版espresso」及「功夫奶茶」，讽刺其份量之少。

除了幽默的回应，更多留言是批评餐厅的做法「肉酸」，认为是太过吝啬，「俾多啖客饮都惊会蚀，其他食物都应该无期望」，并指出即使食物味道不错，看到这样的饮品连「心情都跌晒」，甚至佩服餐厅能找到如此「精致嘅不锈钢杯」，相当厉害。

资料来源︰香港茶餐厅及美食关注组