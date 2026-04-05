澳洲煎羊架做法/材料一文睇 4招秘诀教煮澳洲经典菜｜世界煮意

澳洲煎羊架是当地经典菜，因澳洲盛产优质的羊肉和牛肉，故有不少做法独特的羊肉及牛肉佳肴。擅长处理世界各地肉品的Chef Arnold Chan（西餐厅WATERMARK厨师长)），今天示范炮制澳洲煎羊架的做法及秘诀，能保留肉质鲜美幼嫩的天然风味。

澳洲煎羊架材料/做法

示范菜式：澳洲煎羊架

分量：1人份 需时：50分钟

材料：澳洲羊架 250克、蒜头 4瓣、迷迭香 15克、初榨橄榄油 30毫升、橄榄果渣油 80毫升、烧汁 少许、配菜 适量、香草酱 少许、果酱 少许

腌料：海盐 10克、黑胡椒碎 10克

调味：海盐 5克、黑胡椒碎 5克

做法：

洗净羊架，吸干水分，加海盐及黑胡椒碎腌20分钟。 将蒜头、10克迷迭香、初榨橄榄油及羊架放入密实袋封口，放入58度热水中，浸煮1小时。 取出羊架，抹去表面油分，洒上海盐及黑胡椒碎调味。 烧热镬加果渣油，下羊架，用大火每边煎45秒，羊架切件上碟，加香草酱、果酱及配菜，淋烧汁，用剩余迷迭香装饰。



4招秘诀教煮澳洲煎羊架

5至8个月的澳洲羊架肉质鲜嫩，大火煎能封锁肉汁。 蒜头放入慢煮袋前略拍扁，更易出色。 迷迭香融合了辛辣甘涩、薄荷松木及馥郁果味的复杂香气，能平衡羊肉的油脂及辟去膻味。 迷迭香高温或长时间加热，避免气味过于浓烈，盖过羊架的鲜味与肉香。



先慢煮再煎香 煎羊架外脆内嫩

澳洲有许多平原的地下水丰盈，加上无污染的生态环境，农业与畜牧业发达。经常引入澳洲肉扒的Chef Arnold Chan表示，当地的农场崇尚自由放牧式养饲牲畜，盛产的牛肉与羊肉甚受欧陆菜大厨欢迎。澳洲的饮食风格结合了地中海、美式及欧陆等多国料理的精髓，世界闻名的美食虽然不如法式或意大利料理，但当地人炮制羊肉却有一手，擅长利用慢煮后香煎或调味再直接用明火烧烤，呈现肉嫩鲜美的独特口感。

用慢煮方法烹调羊架，会在慢煮过程中加初榨橄榄油、蒜头和迷迭香，以低温慢慢将香味浸入羊肉里面。香煎时就以可耐高温加热的橄榄果渣油，大火来封锁羊架的肉汁，做出外脆内嫩的效果。蘸酱方面，简单佐喜欢的果酱与香草酱，清新芳香。

大厨擅长欧陆菜

对烹饪欧陆菜充满热诚的Chef Arnold Chan，曾于本地多间著名及米芝莲西餐厅学习基本功，现任职西餐厅WATERMARK的厨师长。在Arnold以往10多年的学艺过程中，不但有机会与多位国际级名厨共事，他还学会善用资源，藉入厨钻研来自世界各地的优质食材，然后融会贯通、精益求精，利用合适的烹饪手法和配搭得宜，呈现每道料理的最佳风味。



WATERMARK

营业时间：12:00至22:00

地址：中环7号天星码头平台L号铺

查询：2167 7251

网址：按此

文：EH 图：星岛日报

