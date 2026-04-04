麻油点样拣？讲解8款麻油风味/煮法 中医教麻油食用宜忌｜食材知识
更新时间：11:00 2026-04-04 HKT
发布时间：11:00 2026-04-04 HKT
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麻油是取自白芝麻或黑芝麻的食用油，广泛用于亚洲料理。麻油适合多元化烹调方法，配搭得宜能增加菜式风味。今天由来港多年的日籍烹饪家，讲解本地常见麻油的特点及风味，另由中医师分享食用麻油的功效和宜忌，让大家用麻油烹饪时更得心应手。
专家讲解麻油制法/特点/煮法
麻油又称芝麻油、胡麻油或香油，来自北海道的烹饪家Kei San经常接触各式亚洲料理，他指麻油是中国、日本、韩国及星马泰等亚洲地区，最常用的食油之一。麻的材料除白芝麻外，亦会采用香味不及白芝麻的黑芝麻，原因是其营养价值更高。
麻油有3种制法？
- 焙煎：是先把芝麻炒香，然后压榨。
- 生榨：以生芝麻直接压榨，再进行精制处理。
- 调和：将焙煎芝麻油与其他植物油、香料或调味品混合调配而成。
麻油3种制法有何分别？
- 焙煎麻油：具浓郁香气，适合炒菜、凉拌及调酱等，能增加菜式风味。
- 生榨麻油：无色淡口且清爽，最好用来腌制、配搭海鲜及烤焗糕饼甜品，凸显食材原味。
- 调和麻油：会混合不同成分令味道层次更丰富，可用于油炸、伴食及调校酱汁。
8款常见麻油味道及煮法
1. 纯正麻油 不加香精
- 特点：选用百分百顶级白芝麻炒香后，研磨再压榨过滤而成，不加任何其他油脂或香精。
- 产地：马来西亚
- 制法：焙煎
- 色泽：剔透琥珀色
- 成分：白芝麻
- 味道：清香有坚果味。
- 食法：调味、蘸酱及炒菜。
- 价钱：$24/C
2. 极纯黑芝麻油 乌黑醇厚
- 特点：精挑纯黑芝麻榨取首遍原油，不加防腐剂及色素。
- 产地：香港
- 制法：焙煎
- 色泽：亮丽褐色
- 成分：黑芝麻
- 味道：浓郁醇厚。
- 食法：低温快炒、冷盘及调味。
- 价钱：$31/C
3. 小磨麻油 没防腐剂
- 特点：利用烘焙过的白芝麻制成麻油后，加菜油调和而成，没有防腐剂。
- 产地：香港
- 制法：焙煎
- 色泽：清澈淡黄
- 成分：菜油、芝麻油。
- 味道：馥郁清香
- 食法：凉拌、炒菜、调味及腌料。
- 价钱：$19/C
4. 胡麻油 富坚果香
- 特点：将白芝麻用中度焙煎，再以古法冷压及冷却技术制成。
- 产地：日本
- 制法：焙煎
- 色泽：澄澈茶褐色
- 成分：白芝麻
- 味道：丰盈坚果香气，不带焦涩味。
- 食法：凉拌、蘸酱、拌冷面及调汁。
- 价钱：$53.9/A
5. 太白胡麻油 透明无色
- 特点：把未经加热烘焙的白芝麻压榨后，静置沉淀成油。
- 产地：日本
- 制法：生榨
- 色泽：透明
- 成分：白芝麻
- 味道：顺滑淡口，香气清新。
- 食法：配搭海鲜、蔬菜天妇罗，以及烘焙。
- 价钱：$28/A
6. 特级芝麻油 低温烘炒
- 特点：精挑上乘白芝麻以低温焙炒后，再用冷压榨取而成。
- 产地：韩国
- 制法：焙煎
- 色泽：光亮茶色
- 成分：白芝麻
- 味道：馥郁芳香
- 食法：拌饭、凉拌，并为汤品提香。
- 价钱：$32.9/B
7. 浓口胡麻油 香浓醇厚
- 特点：白芝麻经过深度烘焙，令香味更突出，不加添味剂。
- 产地：日本
- 制法：焙煎
- 色泽：深褐色
- 成分：白芝麻
- 味道：浓郁醇厚，香味持久不散。
- 食法：麻油鸡、炒菜及调味。
- 价钱：$22.9/B
8. 辣麻油 辛辣惹味
- 特点：焙煎芝麻油加红辣椒油、红辣椒低温煮成。
- 产地：日本
- 制法：调和
- 色泽：艳红透光
- 成分：麻油、香料及辣油。
- 味道：辛辣带少许芝麻味。
- 食法：拌面、蘸酱及调汁。
- 价钱：$17.9/B
中医师讲解麻油食用宜忌
注册中医林冠杰医师表示，纯正麻油在中医角度有进食宜忌：
宜：
麻油属性甘平微温，有润燥养肝、滑肠补虚及益气驱寒的功效。
麻油适合便秘、脱发、失眠、手脚冰冻和体质偏寒者适量食用，能有效改善不适。
忌：
经常口干、肠胃虚弱、容易腹泻胀气与喉咙干涸的人士，不宜大量或长期进食麻油及用麻油煮的菜式。
查询：
A. 一田超市
地址：荃湾大坝街4号荃湾广场4楼
B. AEON超市
地址：荃湾大河道88号湾景广场购物中心地下
C. 3hreeSixty
地址：尖沙咀柯士甸道西1号圆方1楼1090舖
文：EH 图：星岛日报、被访者提供
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