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连锁快餐复活节限时优惠！$69蜜糖烤鸡2人餐 连焗葡挞＋冻柠乐 （堂食/外卖都得）

饮食
更新时间：16:07 2026-04-03 HKT
发布时间：16:07 2026-04-03 HKT

复活节长假留在香港消费的朋友有福了！素来以亲民价格见称的的连锁快餐品牌「大家乐」，便适时推出极具吸引力的节日限定优惠，让您与亲朋好友轻松分享滋味满载的欢乐时光。今次的「缤纷烤鸡2人餐」仅售$69，便可一次过品尝到金黄香脆的烤鸡、经典葡挞与冰爽饮品，性价比极高！

大家乐复活节推$69蜜糖烤鸡2人餐 甜蜜滋味难以抗拒

大家乐复活节缤纷烤鸡2人餐优惠
大家乐复活节缤纷烤鸡2人餐优惠

这次套餐的主角，无疑是令人垂涎三尺的「麦芦卡金蜜烤鸡」。有别于一般烤鸡，大家乐特意选用带有独特芳香的麦芦卡蜂蜜来炮制。鸡只在烤焗过程中，外皮被一层金黄色的蜜糖酱汁均匀覆盖，形成一层亮丽而香脆的外壳。当您亲手撕开烤鸡时，立即感受到扑鼻而来的烤肉与蜜糖交织的香气。

连焗葡挞＋冻柠檬可口可乐

除了烤鸡之外，套餐还包含了两客新鲜出炉的「焗葡挞」作为甜点。这款经典的甜品，外层是层层酥脆的挞皮，内里则是香滑浓郁的鸡蛋吉士馅，表面烤至微微焦糖化，带来视觉与口感的双重享受。最后，配上两杯「冻柠檬可口可乐」，其冰凉清爽的气泡感，正好可以中和烤鸡的浓郁和葡挞的甜美，带来一丝清新的味觉平衡，让整个用餐体验更加畅快。

大家乐复活节缤纷烤鸡2人餐优惠

  • 供应时间: 下午2时起
  • 适用范围: 适用于堂食及外卖
  • 备注: 优惠为复活节限定，详情请以大家乐分店之最新公布为准。

资料来源：大家乐

延伸阅读：麦当劳再推18件麦乐鸡！脆香鸡翼/麦炸鸡分享桶$68起 阿华田珍珠鲜奶减$3


 

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