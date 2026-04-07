酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...

2026年本港饮食业寒冬未过，酒楼结业潮持续。在今年短短4个月内，全港竟有至少14间酒楼食肆相继结业，当中不乏屹立数十年的老字号、连锁餐饮集团，以至深受街坊欢迎的屋邨酒楼，令不少市民感到突然及惋惜。这些酒楼不仅是品尝美食的地方，更承载著几代人的集体回忆与社区情感。

2026年酒楼结业潮｜4个月14间酒楼离场 连锁集团亦难幸免

香港餐饮业经营环境充满挑战，一连串的酒楼结业事件，反映了整个行业正承受著经营成本上涨、市场转型及消费模式改变等带来的巨大压力。即使是大型餐饮集团亦难以幸免，部分连锁集团如「明星海鲜酒家」及「东海荟」同样出现业务收缩。

1. 柴湾翠湾渔港酒楼 长者聚脚点突结业

酒楼结业潮2026｜柴湾翠湾渔港酒楼 长者聚脚点突结业

在柴湾翠湾商场经营多年的「翠湾渔港酒楼」，一直是区内长者的聚脚点，更曾邀歌手李龙基献唱，深受街坊欢迎。然而，酒楼于今年1月突然贴出告示，宣布光荣结业，并限令员工及顾客在7日内取回私人物品。由于事出突然，加上酒楼早前仍在促销年糕券，令不少已购券的顾客及街坊感到震惊及徬徨。

2. 太古城翰腾阁 40年老字号酒楼成绝响

酒楼结业潮2026｜太古城翰腾阁 40年老字号酒楼成绝响

屹立太古城中心逾四十载的著名粤菜食府「翰腾阁」，是许多中产家庭及上班族的集体回忆。该店主打高级粤菜，以一流服务及舒适环境著称，高峰时期更在荃湾及又一城设有分店。随著太古城分店在2026年2月底悄然结业，亦标志著「翰腾阁」这个餐饮品牌在香港画上句号。原址将由美心集团旗下品牌「八玥翡翠」接手，预计于今年夏季开业。

3. 金钟天一酒家 高级粤菜不敌经营压力

酒楼结业潮2026｜金钟天一酒家 高级粤菜不敌经营压力

坐落于金钟太古广场的「天一酒家」，以高档的用餐环境和精致的点心小菜闻名，一笼虾饺索价近$90，足见其市场定位。尽管食物质素备受赞誉，午市生意不俗，但仍因晚市客源不足及经营压力，于上月黯然离场。该店与「翰腾阁」同属雅时美鉴餐饮集团，随著两间星级食府相继结业，亦意味著该集团在港的餐饮业务已全面结束。

4. 蓝田豪宴 10年街坊酒楼告终

酒楼结业潮2026｜蓝田豪宴 10年街坊酒楼告终

扎根蓝田丽港城商场超过十年的「豪宴海鲜酒家」，是区内居民熟悉的街坊酒楼。作为豪宴集团旗下的餐饮品牌之一，该店多年来是不少家庭聚餐及长者饮茶的好去处。可惜，在经营成本上涨及市场转型下，酒楼最终于上月结业。据悉，其集团近年将资源集中在观塘新开设的豪华宴会厅，业务策略的转移亦可能是分店结业的原因之一。

5. 蓝田百汇酒家 街坊聚脚点悄然结业

酒楼结业潮2026｜蓝田百汇酒家 街坊聚脚点悄然结业

隶属百好饮食集团旗下的「百汇酒家」，位于启田大厦地下的分店，于今年4月4日正式结业。该店主打传统中式点心，并以从各地搜罗的优质时令海鲜制作晚饭小菜。由于邻近港铁站，交通便利，多年来一直是区内居民家庭聚餐、朋友相聚的热门地点。

6. 观塘明星海鲜酒家 连锁集团现结业潮

酒楼结业潮2026｜观塘明星海鲜酒家 连锁集团现结业潮

连锁酒楼集团「明星海鲜酒家」近年业务大幅收缩，继黄大仙、屯门及新蒲岗分店结业后，位于观塘宜安街的分店亦于今年突然宣布结业。集团在短短一个月内连执两间分店，大半年内更有四间酒楼关闭，目前在九龙及港岛区仅各剩两间分店。虽然集团以「内部装修」为由暂停营业，但其后经官方证实为正式结业。

7. 新蒲岗明星海鲜酒家 20年老店光荣结业

酒楼结业潮2026｜新蒲岗明星海鲜酒家 20年老店光荣结业

除了观塘分店，连锁品牌「明星海鲜酒家集团」位于新蒲岗爵禄街的分店亦于3月1日突然结业。该店在区内经营超过二十年，前身为「公爵酒楼」，是区内街坊的共同回忆。连同早前结业的黄大仙及屯门分店，集团在大半年间已连失四间酒楼，经营或正面对巨大挑战。

8. 九龙城好彩海鲜酒家 全人手制点心

酒楼结业潮2026｜九龙城好彩海鲜酒家 全人手制点心

在九龙城广场屹立30年的「好彩海鲜酒家」，因租约期满，于3月22日光荣结业。作为本港老牌好彩集团旗下的分店，多年来坚持所有点心即日人手制作，拒用预制菜式，因而赢得良好口碑，是不少街坊及校巴司机的「专用饭堂」。酒楼在结业公告中感谢街坊多年的支持，充满人情味。

9. 牛池湾新龙城茶楼 67年铁皮寮屋

酒楼结业潮2026｜牛池湾新龙城茶楼 67年铁皮寮屋

屹立牛池湾村近67载的「新龙城茶楼」，因应政府的寮屋区重建计划，于2026年4月底正式结业。这间充满老香港风情的铁皮屋茶楼，是本港硕果仅存、保留「玩雀」文化的传统茶居，连艺人罗家英亦曾大力推介。店内点心坚持每日全人手制作，其告别象征著一个时代的终结，令无数食客及街坊感到不舍。

10. 将军澳翠园 连锁粤菜品牌一年两度收缩

酒楼结业潮2026｜将军澳翠园 连锁粤菜品牌一年两度收缩

美心集团旗下的著名粤菜品牌「翠园」位于将军澳新都城中心的分店，因租约期满，已于1月31日结束营业。这是继去年旺角分店结业后，不足一年内第二间关闭的翠园分店，意味著该品牌在将军澳区的版图由两间减至一间。创立于1971年的翠园，是美心首家粤菜酒楼，在香港餐饮界具有标志性地位。

11. 青衣喜悦皇宫 7年屋邨酒楼租约期满

酒楼结业潮2026｜青衣喜悦皇宫 7年屋邨酒楼租约期满

位于青衣长康邨第一商场的「喜悦皇宫酒楼」，开业7年来一直是联系社区情感的平台。面对近年严峻的经营环境，酒楼曾推出任食火锅等优惠力挽狂澜，惜最终仍不敌现实，以「租约期满」为由，于上月8日正式结束营业。虽然有街坊对此感到惋惜，但据区议员透露，舖位已由新酒楼营运者接手，在翻新后将会为街坊提供服务。

12. 葵芳龙宝酒家 14年总店结业归咎3大原因

酒楼结业潮2026｜葵芳龙宝酒家 14年总店结业归咎3大原因

拥有60年历史的老牌连锁酒楼「龙宝酒家」，位于葵芳的总店在经营14年后，于上月尾宣布结业。店家在公告中将结业原因归咎于「世界形势突变」、本港消费市场疲弱，以及未能与业主达成减租共识。事实上，该店去年已要求员工放无薪假共渡时艰，可惜最终仍无法挽回结业的命运，设于店内的龙凤大礼堂亦随之成为历史。

13. 沙田东海荟 酒楼靠卖两餸饭救市失败

酒楼结业潮2026｜沙田东海荟 酒楼靠卖两餸饭救市失败

东海饮食集团旗下的高档品牌「东海荟」，其位于沙田HomeSquare的分店在今年3月悄然结业。该品牌创立于2012年，主打精致的新派粤菜。为应对经济不景，沙田店曾于去年顺应潮流，短暂推出$42的「两餸饭」救市，可惜未能扭转劣势。随著沙田店结业，加上集团旗下其他品牌亦相继收缩，现时全港仅剩青衣城一间分店仍在营运。

14. 大围生昌潮州海鲜酒家 26年打冷老字号离场

酒楼结业潮2026｜大围生昌潮州海鲜酒家 26年打冷老字号离场

位于大围下径口村的「生昌潮州海鲜酒家」，由70年代从潮州来港的刘老板于1999年创办，经历过沙士和疫情等风雨，见证了香港的光辉岁月。店外的打冷档陈列著冻蟹、卤水鹅、生肠墨鱼等琳琅满目的潮州美食，规模在香港已属罕见。可惜，店家于去年底宣布，因经营环境转差，于今年农历年底光荣结业，让许多熟客及网民深感不舍。