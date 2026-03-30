食中菜惊现瓷制蟹盖？港男无奈「鲜蟹盖有新定义」 网民：好过真蟹壳循环再用

食中菜惊现瓷制蟹盖？最近有港男于中菜餐厅用膳，其中一道菜式为「香酥炸酿鲜蟹盖」，食至一半竟发现蟹盖竟是瓷制品？无奈表示「原来鲜蟹盖有新定义」引起网民热烈讨论，有网民指「违反商品说明条例」，不过则有人表示：「好过真蟹壳循环再用。」

食中菜惊现瓷制蟹盖？港男无奈「鲜蟹盖有新定义」

近日有网民在社交平台上分享，指于中菜餐厅用膳时「食吓食吓发觉个蟹盖边好得意」，先发觉「蟹盖」原来是瓷制，他当时再细看菜单，该菜式名为「香酥炸酿鲜蟹盖」，无奈表示「原来鲜蟹盖有新定义」。

事主在发现瓷制蟹盖后，拍下传送给在饮食界略有名气的舅父，对方看罢直言「真系要问吓呢度边个做F&B（餐饮业）」，然后再慨叹「而家饮食界冇人才」。事主则无奈指「唔系冇嘅，系我坛数唔够遇唔到啫」。

网民：好过真蟹壳循环再用

事件在网上发酵后，网民意见纷纭。有网民笑言「鲜蟹还鲜蟹，盖还盖」、「违反商品说明条例」；亦有人从卫生角度出发，认为「瓷制好啲」：「向好𠮶面谂，都好过佢回收只真蟹壳嚟循环再用」、「全世界用真正蟹盖是不断返用、不断洗，反而用瓷器更好！」、「咁你要个蟹盖又唔系食得嘅，我觉得起码好似卫生过真蟹盖」、「以前啲蟹盖都系叫返嚟，边有咁多时间真系起只蟹起肉畀你食，其实而家呢个做法已经卫生咗，好过用万年蟹壳」更有网民指出：「其实将菜单鲜蟹盖改返做蟹肉乜乜乜成件事咪舒服哂，反正个酒席又唔会冇咗个盖降价，订位嘅亦唔会冇个盖就跑掉。」

事主事后补充：「我都觉得（瓷制蟹盖）用好啲，但系菜牌唔好取巧就仲好」。他又指菜式「有大大啖蟹肉㗎，不过无佢写嘅鲜蟹盖啫。」

来源：Threads

文：M