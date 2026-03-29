干邑二十年陈皮煎鸡锅材料/做法一文睇清 伍宝明师傅6招秘诀教煮惹味粤菜 香港会议展览中心中餐厅厨房助理行政总厨｜香港情味
发布时间：11:00 2026-03-29 HKT
广东人常说「无鸡不成宴」，可见这种食材在粤菜中具举足轻重的地位。擅长粤式料理及中西合璧佳肴的伍宝明师傅（香港会议展览中心中餐厅厨房助理行政总厨），今天示范干邑二十年陈皮煎鸡锅的食谱，加入中式陈皮及西式的干邑提香，既保留鸡肉鲜美，又丰富味道层次。
干邑二十年陈皮煎鸡锅材料/做法一文睇清
示范菜式：干邑二十年陈皮煎鸡锅
- 材料：三黄鸡 半只、蒜片 3瓣、干葱片 2粒、芫荽 80克、葱 80克、新鲜沙姜粒 80克、二十年陈皮 10克、干邑 40毫升
- 腌料：盐 5克、糖 10克、生抽 10毫升、老抽 5毫升、蒜蓉 5克、生粉 5克、果皮水 少许、鸡粉 少许、蚝油 少许
- 酱汁：干邑 10毫升、美极 1茶匙、蚝油 1茶匙、老抽 少许
做法：
- 葱及芫荽切粒，陈皮加水蒸软及切丝，留起陈皮水。
- 洗净三黄鸡后斩件，吸干水分，加腌料腌10分钟。
- 烧热镬加油，煎香鸡件，取出及隔油。将酱汁材料拌匀。
- 起油镬爆香沙姜粒，鸡件回镬加酱汁炒匀，上盖焗4分钟。
- 加陈皮丝、葱粒及芫荽粒，与鸡件炒匀，取出备用。
- 烧热锅放干葱片、蒜片及鸡件，淋上干邑加盖焗1分钟。
6招秘诀教煮干邑二十年陈皮煎鸡锅
- 三黄鸡油脂甘香、肉质嫩滑，适合各种烹法。
- 鸡斩件用厨房纸抹干水分，腌制时更易入味。
- 用干邑代替米酒入馔，能提升香气及层次。
- 二十年陈皮甘醇顺喉，还具去腻作用。
- 腌好的鸡件，先煎香迫出多余油分，吃起来不会油腻。
- 围着锅边淋上干邑再略焗，令将酒味浸入鸡肉中。
伍宝明师傅感言：珍视传统 努力创新
为甚么入行？小时候的想法真的很简单，因为从小就喜欢煮食，看着方太在电视上教煮餸：「今日教大家煮一味家常菜」，自己又跟着尝试。就是这样，十几岁便入了行，从酒楼开始，转到酒店中厨，然后今天来到香港会议展览中心。这二十多年头，我庆幸有机会见证及体验到香港中菜的演变。
香港中菜特别之处，在于不但要保留传统，还要不断融合与创新，既可以保存传统味道，又需要有新鲜感让顾客有不同感受。中西合璧，卖相既精致，味道亦要好，还要让人想拍照留念打卡，这样才能令人留下深刻印象。与此同时，设计餐单时亦要考虑到环境保护、健康食材等因素。
在酒店那段日子，让我对味道有更深的体会。机场每天有很多旅客匆匆忙忙，吃完一顿饭就上飞机。我常常在想，有甚么菜式能让他们记住香港？就在那时候，我创作了「玻璃藤椒鸽」。这道菜是川菜与粤菜的融合，做法相当讲究功夫，上菜时，我特意用一个精致的盒子盛载，让客人一打开，眼前一亮，还未品尝已经想拿起手机拍照。我希望他们吃完之后，有记忆点，记得香港有一道如此特别的菜式。
转到会展中心的中菜餐厅中庭工作后，我又有另一番的体会。这里每天都有来自世界各地的访客出席会议、举办或参加本地及国际的活动，餐单设计上要比较多元化而且我们要懂得灵活变通，以满足顾客的不同需要。我更加想做到客人会因为餐厅独特的传新融合风格、美食及服务，特意前来品尝我们为他们炮制的味道回忆。
时代不同了，现在的年轻一辈喜欢漂亮、喜欢精致，位上菜式成为潮流。我们的定位就是传统加创新，我们要保留传统中菜的精髓，同时要不断演变，要懂得在中间取个平衡，菜式既可精致，也可大气。
所以接下来我尝试去设计一个崭新的菜单，每道菜除了有味道、有卖相，还想注入一个香港故事在背后。让客人吃完之后，不但觉得美味，还会记得香港有这样的故事。有故事，才能打动人心。
1. 最难忘的美食？
狗仔粉。伍师傅小时候难得有机会出外用餐，记得那时妈妈或姐姐偶尔带他去吃狗仔粉，朴实无华的街头小吃，配上大地鱼熬制的汤底、鲮鱼肉、冬菇和菜脯，是山珍海味也无法媲美的佳肴。
2.最具挑战性的食材？
乳鸽。伍师傅认为，炮制手工菜「富贵鸽」的过程中，处理乳鸽步骤甚考厨师手艺。原只乳鸽须去骨并令鸽皮完整无损，还要经过酿入配料、鲜炸，以及加鲍汁焖煮等繁复工序，才能保留菜式造型及最佳风味。
文：EH 图：星岛日报