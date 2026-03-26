一粥面快闪优惠！$38叹海南鸡饭、红烧猪手 一连三日下午4时起供应

一粥面宣布推出限时外卖快闪优惠，以极具吸引力的价格回馈顾客，仅需$38即可品尝海南鸡配油饭以及红烧原只猪手，绝对是上班族与家庭不容错过的晚餐加餸之选！

一粥面$38快闪外卖优惠！海南鸡饭/红烧猪手一连三日大特价

一粥面$38快闪优惠！海南鸡饭/红烧猪手一连三日大特价

海南鸡饭/红烧猪手限时$38

一粥面这次快闪优惠由即日起至3月28日供应，包括「去骨嫩滑海南鸡配油饭」及「红烧原只猪手」。其中，海南鸡以皮爽肉滑见称，大部分鸡件已细心去骨，方便食用，让食客能大快朵颐。鸡肉口感嫩滑，肉质保留了丰富的鸡汁，配上以鸡汤和香料精制而成的黄油饭，份量十足，绝对能满足您的味蕾。

除了海南鸡，另一款优惠菜式「红烧原只猪手」同样出色。这道原价$58的菜式，现在也以$38的震撼价发售。猪手经过长时间炆煮，炆得软腍入味，胶质满满的猪皮入口即化，肉质则软嫩不柴。浓郁的红烧酱汁渗透到猪手的每一寸，味道咸香带甜，用来下饭一流。对于喜欢浓重口味和丰富口感的食客来说，这道菜式绝对是必试之选。

一粥面外卖快闪优惠

推广分店：一粥面全线分店

优惠日期：3月26日至3月28日

优惠时间：4pm-6pm

优惠内容： 去骨嫩滑海南鸡配油饭 (原价$63起) — 优惠价$38 红烧原只猪手 (原价$58) — 优惠价$38

条款及细则： 优惠只限外卖自取。 优惠不包含饮品。 此优惠不可与其他推广优惠同时使用。 每款产品每人限购2份。 鸡翼及鸡锤位置可能带骨，敬请留意。



资料来源：一粥面