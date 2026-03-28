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观塘火锅店转型求生！？兼营粤菜、茶市爆场 手工点心孖宝$28 网民：平过返深圳

饮食
更新时间：10:00 2026-03-28 HKT
发布时间：10:00 2026-03-28 HKT

近年本港餐饮业经营不易，不少食肆各出奇招力求转型。最近，观塘一间火锅店兼营早、茶市，推出$28两款点心的孖宝优惠，被网民大赞「平过返深圳」，其在逆市中求变的经营模式，旋即成为网上热话。

观塘火锅店兼营粤菜 $28孖宝点心 假日不加价

帖主在Facebook群组中发文，指在观塘广场顶楼一家名为「鲜味蒸滚锅」的火锅店，推出多项点心优惠吸客。他点选了点心纸上提供的$28孖宝优惠，可任选凤爪排骨饭、鹌鹑蛋烧卖、鲜竹牛肉球、牛肉肠粉等两款点心。

此外，帖主亦提到茶钱仅需$6一位，即使在星期日前往，亦没有额外收费，与普遍食肆的惯例大相迳庭，让他不禁赞叹「会唔会系全香港最平」。由他上传的相片可见，店内人头涌涌，座无虚席，门外更有人龙排队等候。

火锅店转型求生 增设粤菜、手工点心

「鲜味蒸滚锅」原本主打蒸气海鲜定食及火锅放题。为在饮食业艰巨的经营环境下生存，近月开拓早市及茶市时段，兼营即制手工点心，更增设龙虾伊面、叉烧、烧鹅等传统粤菜，实行多元化经营策略吸客。

网民：抵食但需搭枱

这则分享迅速成为网上热话，吸引大量网民留言。不少人对如此亲民的价格表示惊讶，有网民直言「平过上深圳食」，认为极具吸引力。不过，也有食客分享经验，指出该店的用餐环境更像茶餐厅，没有传统茶楼的枱布，而且「冇得唔搭枱」，一张枱可能会坐满四位互不相识的食客。

鲜味蒸滚锅（观塘）

  • 地址：观塘开源道68号观塘广场15楼
  • 电话：23682190

 

资料来源：香港酒楼关注组

 

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