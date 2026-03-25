连锁超市买餸惊见「深圳价」！？$140有6盒黑毛猪肉再送冰鲜鸡 网民：唔买对唔住自己

连锁超市不时会推出优惠吸引顾客，例如满额送赠品或超抵折扣等。近日有网民在社交平台分享，表示于连锁超市Market Place中，以惊喜价$140买到6盒黑毛猪，更附送冰鲜鸡一只，认为价钱非常实惠。帖文更随即在网上引起热议，不少网民也反映自己也遇过类似优惠，并形容「真系几抵」。

连锁超市Market Place激抵优惠？$140有6盒黑毛猪肉 再送冰鲜鸡

日前有网民于facebook群组「超市优惠关注组」中发文，分享了自己在九龙湾Market Place的购物经历。他于帖文中兴奋表示行街经过九龙湾的Market PIace，原本只打算逛逛，「点知见到新鲜黑毛猪肉$140有6盒再送一只冰鲜鸡，忍唔到手就买咗了！」。

据事主描述，他是在九龙湾戏院对面的Market PIace分店，并于中午约12时30分左右遇到这个优惠。而从他上传的图片可见，6盒猪肉以保鲜纸包好，并贴上「新鲜猪肉优惠」的价钱标签，而旁边就放著一只冰鲜鸡，只需$140。

据了解，这并非一项长期促销活动，相关商品的一般售价为$100／3份或以正价发售，价格在下午时段可能会根据销售量作出调整。网上流传的价格应为清货价，并且并非所有分店会提供同等优惠价格。

网民：唔买对唔住自己

帖文一出，引来大批网民留言，纷纷表示难以置信，并分享自己在不同分店的「战绩」。不少人网民都表示「又真系几抵」，亦有网民分享自己在其他分店及同集团的惠康超市也遇到的类似优惠，「寻日喺大围分店，120蚊4包猪肉，都系送一只鸡」、「我早上在Market Place，在将军澳中心，买$150有6盒，再送多一盒，共7盆」。

而有熟悉该分店运作的网民则解释，「九龙湾个牌长期写$120/5包，再问就话$130/6包，星期日开始送鸡」。另外更有留言提到这优惠可能是分店临近关门才有，指「收档先会，买过一次」，而赠品鸡则是「送完即止」。同时也有网民感叹，「可惜我屋企附近冇」，错失良机。

资料来源：超市优惠关注组