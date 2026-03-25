酒店中菜厅2大快闪优惠！片皮鸭点心放题买一送一 $172海陆大餐叹松叶蟹/鲍鱼/烧鸡

坐拥210度维港无敌海景的九龙海逸君绰酒店中菜厅「海云天」，向来是亲友欢聚的星级之选。最近，「海云天」推出限时快闪优惠，包括海陆荟萃四人餐5折，以及片皮鸭点心放题买一送一，让食客在饱览维港景色的同时，以惊喜价格享受精致的粤菜佳肴。

海云天片皮鸭点心放题买一送一！海陆大餐$172/位 叹松叶蟹/鲍鱼/烧鸡

对于追求极致性价比的美食爱好者，「海陆荟萃四人餐」绝对是不二之选。此套餐以震撼的5折优惠价发售，折后每位只需$172，便能品尝到一系列精心烹调的菜式。焦点落在重达一斤半的「原只蒸鲜松叶蟹」，蟹肉饱满鲜甜，保留了最原始的海洋风味。

此外，套餐还包括「蚝汁鲍鱼伴稻亭乌冬」，每位都能享用一只，鲍鱼口感弹牙，配上吸满浓郁蚝汁的滑溜稻亭乌冬，滋味无穷。再配上半只皮脆肉嫩的招牌「海云天烧鸡」，组成一场丰盛的海陆盛宴，非常适合家庭或朋友聚餐。

放题买一送一 任食片皮鸭与超过45款点心

若想一次过品尝多款巧手菜式，则不能错过「片皮鸭点心任食无限时放题」的买一送一优惠。以人均低至$166.5的价钱，即可在长达240分钟的用餐时间内，无限量享用超过45款美食。镇店之宝「京式片皮鸭」由师傅即席献技，鸭皮香脆，入口即化。

每位成人更可获赠「红烧鲍翅」、「黄金千丝焗蟹盖」及「柚子黑毛叉烧皇」各一份，诚意十足。菜单选择包罗万有，从「麻辣鱼皮」、「去骨海南鸡」等开胃凉菜与特色小菜，到「原只鲜虾饺」、「蟹籽烧卖皇」等传统点心，以至「老坛酸菜鱼」、各式饮品及甜品，应有尽有。

九龙海逸君绰酒店「海云天」优惠详情

【快闪5折】海陆荟萃四人餐

优惠价：$688/4位 (原价$1,388)，平均$172/位

菜单包括：原只蒸鲜松叶蟹 (1斤半重)、蚝汁鲍鱼伴稻亭乌冬 (4只)、海云天烧鸡 (半只)

【快闪买一送一】片皮鸭点心任食无限时放题

优惠价：$333/2位 (原价$596)，平均$166.5/位

特色： 无限时任食超过45款美食，每位成人附送红烧鲍翅、黄金千丝焗蟹盖、柚子黑毛叉烧皇

条款及细则：现场另收每位茶芥及按原价计算之加一服务费，详情请参考预订网页。