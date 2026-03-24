龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰

本港饮食业再响警号，又一间老牌酒楼宣布结业。在葵芳屹立14载、陪伴无数街坊成长的「龙宝酒家」总店，今日（24日）正式贴出公告，宣布因经营面对内外重重困难，将于本周日（29日）晚市后划上句号。

不敌饮食业寒冬！龙宝酒家葵芳总店本周日结业

「龙宝酒家」结业归咎3重打击

今日（24日），有网民于Facebook群组中发帖，指「龙宝酒家」位于葵芳阁的总店贴出结业公告。公告中解释，面对世界形势的转变及种种经济挑战，导致本港消费市场持续疲弱，加上与业主商讨减租未能达成共识，故无奈选择结束长达14年的经营，营业至本周日晚市后便光荣结业，并感谢街坊多年来的支持。

「龙宝酒家」为香港老牌连锁酒楼之一，开业至今已有60年历史，主打各式传统粤菜，而葵芳总店更设有龙凤礼堂，是区内举办宴会的热门地点。

去年曾要求员工放无薪假「共患难」

事实上，「龙宝酒家」葵芳店早在去年已显露经营压力。去年网络曾流出该酒楼向员工发出的一则内部通告，董事局当时已指出，在中美关税战冲击、楼价下跌、经济衰退及港人北上消费等多重因素夹击下，饮食业生意难做，因此无奈决定由2025年5月份开始，要求所有员工放无薪假期三天。尽管当时已采取节流措施，惟事隔不足一年，酒家最终仍须走向结业的结局。

龙宝酒家（葵芳阁）

地址：葵芳葵义路15号葵芳阁2座地舖

营业时间：星期一至日 6am-12mn

电话：2429 2266

最后营业日：2026年3月29日（日）

资料来源：全港店舖执笠结业消息 关注组☠️🏦🥜