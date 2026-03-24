Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰

饮食
更新时间：15:48 2026-03-24 HKT
发布时间：15:48 2026-03-24 HKT

本港饮食业再响警号，又一间老牌酒楼宣布结业。在葵芳屹立14载、陪伴无数街坊成长的「龙宝酒家」总店，今日（24日）正式贴出公告，宣布因经营面对内外重重困难，将于本周日（29日）晚市后划上句号。

不敌饮食业寒冬！龙宝酒家葵芳总店本周日结业 

「龙宝酒家」结业归咎3重打击

今日（24日），有网民于Facebook群组中发帖，指「龙宝酒家」位于葵芳阁的总店贴出结业公告。公告中解释，面对世界形势的转变及种种经济挑战，导致本港消费市场持续疲弱，加上与业主商讨减租未能达成共识，故无奈选择结束长达14年的经营，营业至本周日晚市后便光荣结业，并感谢街坊多年来的支持。

「龙宝酒家」为香港老牌连锁酒楼之一，开业至今已有60年历史，主打各式传统粤菜，而葵芳总店更设有龙凤礼堂，是区内举办宴会的热门地点。

去年曾要求员工放无薪假「共患难」

事实上，「龙宝酒家」葵芳店早在去年已显露经营压力。去年网络曾流出该酒楼向员工发出的一则内部通告，董事局当时已指出，在中美关税战冲击、楼价下跌、经济衰退及港人北上消费等多重因素夹击下，饮食业生意难做，因此无奈决定由2025年5月份开始，要求所有员工放无薪假期三天。尽管当时已采取节流措施，惟事隔不足一年，酒家最终仍须走向结业的结局。

龙宝酒家（葵芳阁）

  • 地址：葵芳葵义路15号葵芳阁2座地舖
  • 营业时间：星期一至日 6am-12mn
  • 电话：2429 2266
  • 最后营业日：2026年3月29日（日）

资料来源：全港店舖执笠结业消息 关注组☠️🏦🥜

同场加映：九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
宏福苑听证会︱第三日聆讯进行 3名宏福苑居民将以证人身份作供
宏福苑听证会︱宏福苑女证人忆述逃生经过四度落泪 冀能将真相呈现︱持续更新
社会
4小时前
萧芳芳前夫秦祥林移美后罕曝光 身材发福头发全白仍有型 一代小生曾跟林青霞订婚
萧芳芳前夫秦祥林移美后罕曝光 身材发福头发全白仍有型 一代小生曾跟林青霞订婚
影视圈
7小时前
星岛申诉王 | 德福五尸案单位 起拍价230万 投资者捞底 盘点香港「超级凶宅」
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅单位230万起拍价 投资者趁机捞底 盘点香港「超级凶宅」
申诉热话
8小时前
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
2026-03-23 10:58 HKT
特朗普再引股市震荡 发帖前突现47亿异常期货大单 交易员怒轰：有人瞬间暴富
特朗普再引股市震荡 发帖前突现47亿异常期货大单 交易员怒轰：有人瞬间暴富
股市
5小时前
女星抗癌失败不幸离世终年51岁 遗下女儿令人心酸 曾演「畸形食人女」成经典
女星抗癌失败不幸离世终年51岁 遗下女儿令人心酸 曾演「畸形食人女」成经典
影视圈
20小时前
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
旅游
2026-03-22 12:00 HKT
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
影视圈
2026-03-23 09:00 HKT
伊朗局势｜以媒：美国冀4月9日前停战 伊朗称美以袭击伊两处能源基础设施｜持续更新
01:31
伊朗局势｜以媒：美国冀4月9日前停战 伊朗称美以袭击伊两处能源基础设施｜持续更新
即时国际
7小时前
港人花逾400万建澳洲新屋 融入日系美学 特设「落尘区」让当地人除鞋
港人花逾400万建澳洲新屋 融入日系美学 特设「落尘区」让当地人除鞋
家居装修
10小时前