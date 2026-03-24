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海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应

饮食
更新时间：13:25 2026-03-24 HKT
发布时间：13:25 2026-03-24 HKT

在物价上涨的今日，外出用餐想寻找高性价比的选择变得越来越难。近日，海港饮食集团逆市推出震撼优惠，旗下四间酒楼联手推出「晚市超值三选一」，让顾客在平日晚上能以$68的亲民价格，品尝包括花胶螺头爵士汤、烧鹅在内的多款招牌菜式，为食客带来惊喜。

海港「晚市超值三选一」优惠！$68叹爵士汤/烧鹅/龙趸

海港「晚市超值三选一」优惠！$68叹爵士汤/烧鹅/龙趸
海港「晚市超值三选一」优惠！$68叹爵士汤/烧鹅/龙趸

海港晚市优惠 星期一至五供应

即日起，只要于星期一至五晚市时间，到海港酒家、海王渔港及海港烧鹅海鲜酒家指定分店，即可享用「晚市超值三选一」的优惠，包括花胶螺头爵士汤、清蒸蝴蝶龙趸及海港烧鹅皇在内的三款菜式均售$68。

当中包括滋补养生的「花胶螺头爵士汤」，以慢火熬制出浓郁甘醇的汤头，满是胶原蛋白；海鲜爱好者则不能错过「清蒸蝴蝶龙趸」，大厨以精湛刀工将龙趸以蝴蝶开边清蒸，肉质鲜甜嫩滑，完美呈现粤菜追求原汁原味的精髓；而集团的招牌「海港烧鹅皇」更是远近驰名，以独家秘方明火烧制，皮脆肉嫩，丰腴多汁，风味一绝。

海港「晚市超值三选一」优惠

  • 精选菜式：
    • 花胶螺头爵士汤 | $68/盅（每枱限点一盅）
    • 清蒸蝴蝶龙趸 | $68/条（2至5位限点1条 / 6位或以上限点2条）
    • 海港烧鹅皇 | $68（2至4位享例牌 / 5至7位享半只 / 8位或以上享一只）
  • 供应时间：星期一至五 晚市时段（公众假期除外）
  • 订座热线：3516 8200
  • 适用分店：
    • 海港酒家（将军澳新都城一期店）
    • 海港酒家（将军澳尚德广场店）
    • 海王渔港（将军澳新都城二期店）
    • 海港烧鹅海鲜酒家（沙田美林店）
  • 条款及细则：
    • 优惠只限堂食。
    • 优惠受条款及细则约束，详情请向店员查询。

 

资料来源：海港饮食集团

 

同场加映：青衣商场酒楼平价饮茶 $8.8叹点心/盅头饭 午/茶市粉面饭、乳鸽$22.8起

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