铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
更新时间：14:00 2026-03-22 HKT
发布时间：14:00 2026-03-22 HKT
发布时间：14:00 2026-03-22 HKT
位于铜锣湾世贸中心的人气自助餐餐厅Mr. Steak Buffet a la minute，推出限时独家快闪优惠，以惊喜的「买一送一」价格，让大家享受一场丰盛的味觉盛宴。当中，自助午餐优惠后人均消费低至$205，就能品尝环球海鲜及多款热食，绝对是美食爱好者不容错过的体验。
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一 任食法国生蚝、活龙虾$205起！
Mr. Steak 4月限定法国美食节
为迎接四月，Mr. Steak Buffet a la minute 特别呈献「法国美食节」主题，为飨客带来一系列法式经典菜肴。除了任食新鲜法国生蚝、鲜甜的雪花蟹脚和活龙虾外，更有多款充满法国风情的精致美食，如红酒鸭肝、布根地红酒烩牛面颊，以及马赛风味龙虾海鲜烩，每一道菜都展现了法国菜的精髓。
甜品方面，则有香滑的法式焦糖炖蛋和即场制作的牛角包窝夫，为这趟美食之旅画上完美句号。
自助餐任食和牛/生蚝/龙虾
Mr. Steak Buffet a la minute 的自助餐桌上，从不缺少琳瑯满目的环球美食。午市提供多款时令海鲜，包括雪花蟹脚和翡翠螺，配搭新鲜刺身及即叫即制的美国烧牛肉，让人大快朵颐。
而自助晚餐的菜式更为丰盛，除了午市的丰富菜式，更加入了任食即开生蚝、龙虾，以及煎鸭肝等顶级食材。其中，「日本和牛、雪花蟹脚、生蚝、龙虾盛宴」自助晚餐更可让食客品尝到佐贺和牛，无论是铁板烧、火炙寿司，还是烧牛肉，和牛独特的油花与肉香，都能带来极致的享受。
铜锣湾Mr. Steak自助餐优惠
- 预订日期： 2026年3月23日 中午12:00 至 3月27日 晚上23:59
- 用餐日期： 2026年4月1日 至 4月30日
- 地址： 铜锣湾告士打道280号世贸中心6楼
- 优惠连结：>>按此<<
【买一送一】「环球海鲜、美国烧牛肉、雪花蟹脚」自助午餐 (12:00 - 14:30)
- 星期一至五：$410/两位，人均$205
- 星期六、日及公众假期：$510/两位，人均$255
【买一送一】「雪花蟹脚、生蚝、美国烧牛肉及煎鸭肝」自助晚餐 (17:00 - 19:00)
- 星期一至五：$560/两位，人均$280
- 星期六、日及公众假期：$610/两位，人均$305
【买一送一】「日本和牛、雪花蟹脚、生蚝、龙虾盛宴」自助晚餐 (19:30 - 22:00)
- 星期一至四：$670/两位，人均$335
- 星期五至日、公众假期及前夕：$710/两位，人均$355
- 条款及细则：
- 所有优惠均需在 KKday 平台预订。
- 另设「成人买一送一，加1位长者半价」等其他优惠方案，详情请参阅网站。
- 原价另收加一服务费，并需于餐厅现场支付。
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