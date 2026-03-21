袪湿汤料点样拣？中医讲解8款常用袪湿汤料功效/配伍 1款堪称百搭｜食材知识

春天湿度高，宜饮用袪湿汤水调理身体。今天请来中医师推介8款适合春天食用的袪湿汤料，解说食用功效、宜忌及配搭等，让大家藉饮用袪湿汤水，达到利水除湿的效果。

中医讲解8款常用袪湿汤料 功效/配伍

春分刚过，在中国二十四节气中象征春天刚过了一半，这个节气前后的天气多雨潮湿、冷暖交替，湿气加重。注册中医陈玉瑜中医博士指出，在中医角度，湿气重易受湿邪侵犯，脾因湿气导致运作失职，容易出现嗜睡、水肿、精神难集中、疲倦乏力及肠胃问题等，中医称其为「湿困」或「春困」。要改善湿困，除须早睡早起遵从春季养生原则，亦可饮用具袪湿功效的汤水，达到利水除湿的功效。

陈医师建议，入春后宜煲健脾、利水及行气的汤水。这类汤水适合大部分人饮用，性味温平的汤料包括茯苓、生薏米、赤小豆、白扁豆、陈皮、淮山、木棉花及茨实。煲汤前，记得先将汤料稍微浸泡，如加肉类则要汆水后冲洗干净，接着把所有材料用大火煲滚，再转小火煲1.5至2小时，最后加少许食盐调味即可。



注册中医陈玉瑜中医博士表示，春天易水肿，袪湿汤有助改善。

8款常用袪湿汤料功效一文睇

1. 茯苓 性质平和

茯苓

特点：寄生于松树根的一种真菌，切块或刨片卷起，不寒不热。

性味：性平，味甘、淡。

味道：无特殊味道，煲汤后口感粉糯。

适宜：几乎适合所有人，尤其是脾胃虚弱、容易水肿、心神不宁的人。

忌用：阴虚火旺而无湿气者不宜多用，如有口干、大便干结征状。

功效：利水渗湿，健脾宁心，能把体内的湿气通过小便排走，强健脾胃。

配伍：白术、白扁豆、猪骨或瘦肉。

价钱：$5/両



2. 生薏米 虚寒忌用

生薏米

特点：常见的谷物类中药，有生薏米和炒薏米之分，袪湿汤水通常用生薏米，若要加强健脾则用炒薏米。

性味：性微寒，味甘、淡。

味道：煲汤后有淡淡的谷物香，口感烟韧。

适宜：适合水肿、脚气、风湿痹痛、湿疹人士。

忌用：早期怀孕妇女慎用，体质虚寒、大便稀烂者不宜单独大量食用，建议搭配炒薏米或生姜。

功效：健脾清热、排脓舒筋，是春季袪湿汤料中的必备食材。

配伍：赤小豆、茯苓、陈皮。

价钱：$20/斤



3. 赤小豆 效胜红豆

赤小豆

特点：细长暗红色，与圆身的食用红豆不同，药用袪湿的效果更强。

性味：性平，味甘、酸。

味道：豆味浓郁。

适宜：适合水肿、脚气、黄疸、疮毒人士。

忌用：身体消瘦、口干舌燥者不宜久服。

功效：消肿解毒，尤其去除身体下肢的湿气，能改善下肢水肿。

配伍：陈皮、粉葛、鲮鱼。

价钱：$20/斤



4. 白扁豆 补脾不腻

白扁豆

特点：白色呈椭圆形，补脾不腻，除湿不燥。

性味：性微温，味甘。

味道：具豆香，口感软糯。

适宜：脾胃虚弱、食欲不振、暑湿吐泻者，以及春天因湿困没有胃口人士。

忌用：疟疾患者不宜食用。

功效：健脾化湿，和中消暑。

配伍：淮山、茯苓、陈皮、猪𦟌。

价钱：$20/斤



5. 淮山 平补佳品

淮山

特点：干制品为白色片状，是平补脾胃的佳品。

性味：性平，味甘。

味道：清淡的甜味，口感软糯。

适宜：脾虚食少、倦怠乏力、肺虚喘咳及肾虚遗精者。

忌用：虽性质平和，但湿盛积滞，如腹胀满、便秘者不宜单独过量食用。

功效：补脾养胃、生津益肺、补肾涩精，能增强脾胃运化水湿的能力。

配伍：茨实、莲子、瘦肉。

价钱：$8/両



6. 陈皮 堪称百搭

陈皮

特点：存放多年的柑橘皮，年份越久越具功效。

性味：性温，味辛、苦。

味道：香味芬芳，带独特的甘涩。

适宜：消化不良、脘腹胀满、咳嗽痰多者。

忌用：干咳无痰、舌红少津者不宜，实热证患者须慎用。

功效：理气健脾，燥湿化痰。能行气，助其他祛湿材料发挥最佳作用。

配伍：几乎适合搭配任何袪湿汤料，能化解油腻。

价钱：$36/両



7. 木棉花 广东多用

木棉花

特点：广东民间常用的春季袪湿食材，多用干品。

性味：性凉，味甘、淡。

味道：带有淡淡的植物清香。

适宜：适合肠胃湿热、腹泻、肠胃炎、关节湿重者。

忌用：虚寒体质、孕妇慎用。

功效：清热利湿，解毒。针对春天湿热的征状，如湿疹、上火特别有效。

配伍：生薏米、白扁豆、蜜枣。

价钱：$4/両



8. 茨实 水中人参

茨实

特点：睡莲科植物的种仁，被誉为「水中人参」。

性味：性平，味甘、涩。

味道：清淡无味，口感似烟韧米饭，有嚼劲。

适宜：脾虚久泻、肾虚遗精、小便频繁、白带过多者。

忌用：便秘严重、气郁胀气者不宜过量。

功效：益肾固精、补脾止泻、去除湿气。

配伍：淮山、茯苓、莲子，即祛湿四神汤的基础组合。

价钱：$60/斤



恒兴海味负责人Taylor建议，汤料宜放入干爽器皿内保存。

干品汤料毋须冷藏

购买汤料未必一次用完，正确的储存方法，能保留汤料的食用功效。在青衣市场专卖汤料的恒兴海味负责人Taylor表示，大部分汤料都是经过生晒或烘干工序处理的植物，未用完的干货汤料宜分别放在密封器皿内，存放在阴凉位置。不建议放置雪柜冷藏，避免冻空气令干品汤料受潮，也易吸收雪柜内的异味。



恒兴海味

地址：青衣担杆山路6号长发广场地下青衣市场

文：EH 图：星岛日报

