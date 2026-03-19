朗廷酒店自助餐买1送1！低至$263/位起 任食长脚蟹/烤沙朗牛排/鲍鱼

朗廷酒店自助餐买1送1！尖沙咀朗廷酒店The Food Gallery供应丰富海鲜、烧烤和精致甜品自助餐，深受本地食客和旅客喜爱。最近，餐厅与旅游平台Klook推出自助餐买一送一优惠，二人同行最平只需$526（人均$263）起，即可叹到长脚蟹、鲍鱼、雪场蟹脚、烤阿根廷沙朗牛排等，即睇优惠详情！

尖沙咀朗廷酒店The Food Gallery即日起推出「珍馐百味」自助晚餐，供应多款时令海鲜、惹味烧烤、精致美食及诱人甜品，涵盖波士顿活龙虾配蒜香葱油、日式刺生、金汤海参鲍鱼扣花胶、香煎鸭肝配烤牛油多士及芒果沙沙等。

由4月至6月起则会推出全新「海续珍味」自助晚餐，以可持续海鲜为灵感，供应多款以时令海鲜入馔的美食，其中尤以海鲜区最受欢迎，包括：鲍鱼、雪场蟹脚、面包蟹、青口、濑尿虾，以及多款主厨招牌菜式，如酥皮焗海鲜配莳萝酱、海鲜汤、焗酥皮带子、烤蜗牛酥皮卷等。

甜品方面同样出色，包括千层蛋挞、樱花芝士蛋糕及道明寺樱饼，为晚餐画上圆满句号。

由即日起，尖沙咀朗廷酒店The Food Gallery推出自助晚餐优惠，经Klook平台预订，即可享买1送1优惠，二人同行$946（人均$473起，原价$1,734/2位），适用日期为即日起至2026年4月30日。

朗廷酒店The Food Gallery自助餐买一送一优惠

地址：香港九龙尖沙咀北京道8号香港朗廷酒店THE FOOD GALLERY

开售日期：即日起至2026年3月25日发售

适用日期：即日起至2026年4月30日

预订：>>按此<<

除此之外，酒店自助午餐严选多款时令冰镇海鲜，如长脚蟹、青口、冻螺、冻熟虾等，以及烤阿根廷沙朗牛排、红酒杂菜烩牛肋肉、酱烧美国猪肋骨、白酒忌廉汁蓝青口、香煎盲曹鱼等中西式热盘。

即日起经Klook预订可享买一送一优惠，二人同行$526（人均$263起，原价$964/2位），适用日期为即日起至2026年4月30日。

朗廷酒店The Food Gallery自助餐买一送一优惠