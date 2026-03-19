百佳旗下超市全单88折！折扣不设上限 购物再赚$15优惠券 艾菲苹果、金凤香米折上折！

百佳超市再推全单88折！今次更连同集团旗下FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC及GREAT门市齐齐有优惠，优惠期为今个星期六（3月21日），限时一日快闪，无论是亲临门市选购，还是在家中使用PNS网购，都能以惊喜价格入手心水货品。

消费满$150即享！百佳旗下超市限时一日全单88折 ！

入货时间到！想扫货的读者们，千万不要错过周六的门市优惠。当天在全线百佳、FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC及GREAT门市，只要单次消费满$150，即可享有全单88折的惊喜优惠，且折扣更不设上限，意味著买得越多，节省得越多，绝对是补给新鲜蔬果、肉类、粮油杂货及家居清洁用品的最佳时机。完成购物后，顾客还能额外获赠$15优惠券乙张，为下次购物提供更多著数。

精选产品折上折！艾菲苹果、金凤香米、卡乐B薯片

除了全单折扣外，多款精选人气商品在优惠日当天亦有特价，叠加88折优惠后价格更吸引。例如来自美国的艾菲苹果(Envy Apples)，口感爽脆甜美，折后平均每个只需$6.15。深受大人和小朋友喜爱的益力多活性乳酸菌饮品，88折后平均每排仅$10.3，有助维持肠道健康。宵夜首选的农心辛辣面，两袋5包装折实后只需$35.2，让您随时享受香辣惹味的韩国风味。

此外，家庭必备的消耗品亦是入货好时机。重达8公斤的金凤牌纯正泰国顶级香米，折后价为$112.7，确保家中米缸常满。而煲剧必备的卡乐B各款薯片，折后平均每包$11.5，非常抵买。至于日用品方面，唯洁雅(Virjoy)3层或4层卫生纸2条装折实价为$49.3，购买2条更额外加送价值$20.9的抽取式面纸一排(3包装)，是囤货的最佳选择。

PNS网购同样有著数

对于追求方便快捷的网购一族，PNS网购亦同步推出限时折扣。在结算时输入指定优惠码，即可享受优惠。平台提供各国进口零食、急冻食品、个人护理产品及母婴用品等，让您足不出户也能将所需物品直送家中。无论是想为家中宠物添置粮食，还是想搜罗派对美酒，PNS网购都能满足您的需求，让您轻松享受一站式购物体验。

百佳旗下超市一日快闪88折优惠

优惠日期： 2026年3月21日（星期六）

适用分店： 门市： 全线百佳、FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC、GREAT 网上： PNS网购

门市优惠详情： 消费满$150即享全单88折。 折扣无上限。 赠送$15优惠券乙张，可于指定限期内下次购物满$150时使用。

PNS网购优惠详情： 购买满$800，输入优惠码「OFF92」，即享全单92折。 购买满$1,200，输入优惠码「OFF88」，即享全单88折。

条款及细则： 优惠受相关条款及细则约束，详情请参阅店内宣传品或PNS网购平台。

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