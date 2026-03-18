观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物

酒楼结业潮一浪接一浪，旧式平民茶楼在香港买少见少。近日，连锁酒楼集团「明星海鲜酒家」在月内接连关闭两间分店，其中观塘分店更突然贴出「暂停营业」告示，引起大批网民热议，不少人担忧这个昔日的餐饮王国将会成为「历史遗物」。

观塘明星海鲜酒家3月初结业 贴告示「移步至牛头角」

「明星海鲜酒家」位于观塘宜安街的分店已围上木板。

新蒲岗分店于月初结业，如今连同观塘分店，集团在短短一个月内痛失两间分店。 （网上图片）

有网民于社交平台发文，指「明星海鲜酒家」位于观塘宜安街的分店已围上木板。根据现场图片，门外贴出的告示写明，该分店「谨定于2026年3月9日（星期一）开始，内部装修，暂停营业」，并建议顾客移步至牛头角或其他分店。

《星岛头条》就此向「明星」官方客服查询，得到回应却指「观塘分店已结业，可惠顾牛头角分店，谢谢」，直接证实了分店的结业。

明星集团连失分店 九龙/港岛区各剩2间

翻查资料，成立于2000年的「明星海鲜酒家集团」近年业务变动频繁。继去年年中黄大仙及屯门分店结业后，本月初，新蒲岗分店亦告结业。如今连同观塘分店，集团在短短一个月内已痛失两间分店，大半年内多达四间酒楼结束营业。集团旗下的酒家，现时大多集中在新界区，九龙区仅剩深水埗及牛头角２分店；港岛亦仅剩西环及筲箕湾２分店。

对于「明星」接连传出结业消息，网民反应两极。不少人对老牌酒楼的式微感到可惜，直言「明星睇来都会变历史遗物」、「好快全线结业」、「越饮越少平民茶楼」。但亦有大量网民认为问题出在食物品质上，留言称「佢真系唔好食呢」、「依间明星唔好食，系平 .....」，认为集团「根本就搞唔掂」，结业是意料中事。