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北角长者饭堂推$19早餐放题！粥粉面/咖啡奶茶/肠仔煎蛋10几款任饮任食 店员：唔明老板点解卖咁平

饮食
更新时间：13:37 2026-03-18 HKT
发布时间：13:37 2026-03-18 HKT

百物腾贵，寻找平价美食是不少香港市民的日常。近日，有网民在社交平台分享，北角一间素有「长者饭堂」之称的餐厅，新推出仅售 $19 的自助早餐放题，食客可在一小时内任食粥粉面及任饮咖啡奶茶，定价极低，旋即引起大批网民热烈讨论。

北角「包罗万有(万友)」推$19早餐放题 1小时任饮任食

有网民在Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」分享，表示在北角「包罗万有(万友)」餐厅「食咗个19蚊任食早晨」。从其发布的相片可见，餐厅提供自助形式的早餐，食物款式多样。据了解，该 $19 早餐放题由星期一至六早上7时至11时供应，食客可于一小时内任食。食物款式每日更换，包括炒粉面、即食面、通心粉、各式粥品、炒蛋、肠仔、烟肉、午餐肉、水果、沙律及多士等，每日有十多款食物。咖啡、奶茶、牛奶、柠茶、柠水等饮品亦是无限量供应。

曾推平价任食午餐获大赞 网民：肯定爆场

该餐厅过往曾因推出 $29 自助午餐而闻名，吸引大量长者排长龙光顾，因而被誉为「长者饭堂」。对于新推出的 $19 早餐，网民反应非常热烈，纷纷留言表示「$19抵食㖞」、「肯定爆场啦」、「净系食肠仔同炒面都够和味」。亦有网民理性分析，认为「有困难嘅人但求一餐温饱」，认为此举能帮助基层市民。

负责人：暂时收支平衡

《星岛头条》联「包罗万有(万友)」查询，餐厅负责人受访时指，早餐放题刚推出不久，暂未作宣传，但顾客普遍反应良好。对于如此低的定价，连店员也坦言：「老板都无解释点解咁平，我地都唔明白老板心意。」不过负责人亦补充，早餐食材成本不高，且观察到客人暂时食量不算太大「唔会食得太饱太多」，目前仍能「做到收支平衡」。

 

包罗万有（万友）任饮任食自助放题

地址：北角英皇道483-497号东宝大厦地下A号舖   
电话：5330 0514


图片由餐厅提供

 

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