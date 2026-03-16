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霞飞飞点心午餐放题$109起！任食片皮鸭/爆汁小笼包/招牌担担面/鲜虾烧卖皇 加$18升级叹水晶肴肉/醉猪手 周末/假日适用

饮食
更新时间：15:25 2026-03-16 HKT
发布时间：15:25 2026-03-16 HKT

位于中环的「霞飞飞」传承自上海霞飞路（现为淮海中路）上世纪小房的风华韵味，以「京、川、沪」三大经典菜系打造美食，更重现宫廷经典菜。最近「霞飞飞」推出$109起的120分钟点心午餐放题，客人可任食片皮鸭、爆汁小笼包、招牌担担面、鲜虾烧卖皇，更可以加$18升级享受水晶肴肉、醉猪手等经典菜肴，优惠于周末及假日适用！

霞飞飞点心午餐放题$109起！任食片皮鸭／爆汁小笼包／招牌担担面／鲜虾烧卖皇

近年不少餐厅、酒楼都推出点心放题，让一班点心控满足地享用不同菜式美食。位于中环的京川沪菜馆「霞飞飞」过去曾供应点心放题，最近再度推出任食点心午餐，客人可于120分钟内无限任食多款精致点心，包括川味/四色小笼包、片皮鸭，亦有招牌担担面、夫妻肺片、蜜汁叉烧、鲜虾烧卖皇、炒粉面饭、酸辣汤等。

加$18升级叹水晶肴肉/醉猪手 周末/假日适用

以下每道菜式额外加$18可升级享用，包括镇江水晶肴肉、醉猪手、葱油拌海蜇、梁溪脆鳝、炸千里香豆腐、麻辣翡翠螺。此外，同桌每位另加$68可无限任饮啤酒、汽水、果汁、手打香水柠檬茶；同桌每位加$128则可任２饮气泡酒、气泡茶、精选红酒或白酒。任食点心午餐优惠只限星期六、日及公众假期上午11:30至下午4:00供应，每位成人收费$218、小童$109/位，套餐已包括茶芥，另收加一服务费。

霞飞飞任食点心午餐

  • 供应期：逢星期六、日及公众假期
  • 时间：上午11时30分 至 下午4时
  • 收费：成人$218／位、小童$109／位
  • 地址：中环皇后大道中33号万邦行2楼211号舖
  • 订座电话：2522 7611、5917 1504（WhatsApp）

文：RY
资料及图片来源：霞飞飞

延伸阅读：麦当劳「麦麦悭」套票回归！$25起叹猪柳蛋/鱼柳饱/脆辣鸡腿饱餐 四道菜套餐$34起

 

 

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