坚尼地城餐厅老板苦呻生意惨淡「好恐怖」！ 星期五完全无客问「其他地区都系咁？」 围炉失败遭网民反嘲：做生意最忌卖惨

近年经济不景，加上北上消费热潮持续，本港饮食业正面临前所未有的挑战。坚尼地城一间餐厅老板近日在社交平台上发文，指星期五全场「吉台」无客，苦呻生意难做「好恐怖」，又问「其他地区都系咁？」帖文一出，不少网民反而嘲讽店家，认为生意惨淡是餐厅定价太高所致，「你坚离地城，卖得贵过中上环....有料」；也有网民直言，「做生意最忌卖惨。」即看下文了解详情。

坚尼地城餐厅老板苦呻生意惨淡「好恐怖」！ 星期五完全无客问「其他地区都系咁？」

最近，有坚尼地城日式串烧餐厅老板于Threads上发文，慨叹星期五生意惨淡「完全无客」。据他上传的照片可见，餐厅全是空台，一个客人都没有，让他苦呻生意难做「好恐怖」，又问「其他地区都系咁？」

围炉失败遭网民反嘲：做生意最忌卖惨

帖文引来网民热议，不料大部分网民反而批评店家，认为定价太高才是死穴，「你坚离地城，卖得贵过中上环....有料」、「坚城街坊表示同一条街其他餐厅都吸引过你，如果唔系特别好食，你呢个价钱真系冇人会食….」、「收咁贵，比得呢个价都唔驶嚟你度食啦」，也有曾买过外卖的网民批评，指价钱与分量不符，「白饭细盒到大概4啖饭就食完，个汤系同盒饭用同一个size嘅外卖盒，一打开未饮已经得1/3，呢个价钱，呢个质素，呢个份量，你星期五恐怖系正常的。」更有网民直言，「做生意最棹忌卖惨，啲人只会觉得你唔掂。」

但也有网民认为是现今香港经济下行所致，「嚟紧两三年香港饮食业都系寒冬期，及早选择退场输咗就算」、「我系街坊， 路过见到成条街其实都静，经济唔好真系冇乜计，或者你哋宣传多啲等多啲人知啦」、「街坊，见到其他人话贵同质素唔好，食过几次，平定贵唔讲啦，但嘢食系好食，啲食材都好新鲜。」

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文：Y