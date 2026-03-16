$1任食蒜蓉包！意粉屋推震撼优惠 午市套餐加$1即享无限任食
更新时间：11:36 2026-03-16 HKT
发布时间：11:36 2026-03-16 HKT
发布时间：11:36 2026-03-16 HKT
在香港这个美食天堂，寻找性价比高的午餐始终是上班族和学生们的日常课题。以其经典意大利面和特色西餐闻名的「意粉屋」(The Spaghetti House)，一直以来都是许多港人聚餐和享受悠闲时光的首选。最近，意粉屋为食客带来了一个几乎无法抗拒的惊喜优惠：只需在享用午市套餐时额外加上一元，便可以无限量享用新鲜出炉的香浓蒜蓉包，非常划算！
意粉屋$1升级味蕾享受 全食香脆蒜蓉包
对于许多钟情于西餐的食客来说，一份香气扑鼻的蒜蓉包绝对是餐桌上的灵魂角色。现在，意粉屋将这份美味变得更加触手可及。在推广期内的平日午市，只要您点选任何一款精心烹调的主餐，无论是经典的卡邦尼意大利粉、香浓的肉酱千层面，还是其他各款定期更新的午市精选，只需象征式地多付一元，即可无限次追加热腾腾的蒜蓉包。想像一下，金黄酥脆的面包上涂满了香蒜牛油，每一口都充满著浓郁的蒜香和奶油香，为您的主菜增添了无穷的滋味与满足感。
意粉屋的午市套餐向来以其多样性和高质素而备受赞誉。菜单不仅仅局限于传统的意粉，更涵盖了焗饭、烩饭、扒餐等多种类别，确保能满足不同顾客的口味需求。现在，配合这次的$1蒜蓉包无限任食优惠，无疑是与同事共享午餐、或是与朋友轻松小聚的最佳时机。这项优惠让一顿本已丰富的午餐，变得更加物超所值。
意粉屋 (The Spaghetti House) 优惠详情
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优惠期限： 即日起至2026年3月31日
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适用时段： 星期一至五的午市时段
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优惠内容：
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凡惠顾任何午市主餐，即可加港币$1，无限量享用蒜蓉包。
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条款及细则：
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优惠适用于意粉屋所有分店。
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此优惠要求每位已点选主餐的顾客均需参与，并按人头计算，即每位加$1。
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每张账单只限使用此优惠一次。
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优惠不可与其他推广、折扣或优惠同时使用。
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优惠产品数量有限，售完即止。
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如有任何争议，意粉屋保留最终决定权。
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同场加映：银杏馆任食自助吧加码！$38起无限享用沙律/养生汤/糖水甜品/咖啡/三色饭/粥品
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