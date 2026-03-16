$1任食蒜蓉包！意粉屋推震撼优惠 午市套餐加$1即享无限任食

在香港这个美食天堂，寻找性价比高的午餐始终是上班族和学生们的日常课题。以其经典意大利面和特色西餐闻名的「意粉屋」(The Spaghetti House)，一直以来都是许多港人聚餐和享受悠闲时光的首选。最近，意粉屋为食客带来了一个几乎无法抗拒的惊喜优惠：只需在享用午市套餐时额外加上一元，便可以无限量享用新鲜出炉的香浓蒜蓉包，非常划算！

意粉屋$1升级味蕾享受 全食香脆蒜蓉包

对于许多钟情于西餐的食客来说，一份香气扑鼻的蒜蓉包绝对是餐桌上的灵魂角色。现在，意粉屋将这份美味变得更加触手可及。在推广期内的平日午市，只要您点选任何一款精心烹调的主餐，无论是经典的卡邦尼意大利粉、香浓的肉酱千层面，还是其他各款定期更新的午市精选，只需象征式地多付一元，即可无限次追加热腾腾的蒜蓉包。想像一下，金黄酥脆的面包上涂满了香蒜牛油，每一口都充满著浓郁的蒜香和奶油香，为您的主菜增添了无穷的滋味与满足感。

意粉屋的午市套餐向来以其多样性和高质素而备受赞誉。菜单不仅仅局限于传统的意粉，更涵盖了焗饭、烩饭、扒餐等多种类别，确保能满足不同顾客的口味需求。现在，配合这次的$1蒜蓉包无限任食优惠，无疑是与同事共享午餐、或是与朋友轻松小聚的最佳时机。这项优惠让一顿本已丰富的午餐，变得更加物超所值。

意粉屋 (The Spaghetti House) 优惠详情