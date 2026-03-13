酒楼搭枱/不搭枱 茶芥价钱相差近1倍！茶客怒斥「真系好贵」 网民嘲︰够我茶餐厅食饱肚早餐

饮茶是香港的传统饮食文化，但近年茶楼的收费模式引起网上不少讨论。日前有网民在社交平台发文，抱怨有酒楼的茶芥费用会因应「搭枱」与「不搭枱」而有所不同，两者价格更相差近一倍，直言收费太贵，随即引起网民广泛的关注及热烈讨论，即睇内文详情。

网民怒斥酒楼茶芥两个收费！搭枱／不搭枱价钱相差近一倍

有网民日前在facebook群组「香港酒楼关注组」分享，并上载一张酒楼菜单的图片，从相片可见，该酒楼将茶芥费用分为「搭枱」及「不搭枱」，并会因应饮茶属平日或周末而定价。

茶芥逢星期一至五搭枱每位$10、不搭枱每位$16；而星期六、日及公众假期，搭枱则每位$11、不搭枱每位$18，不搭枱的茶客更需要有2位起才可入座。事主有感而发，在帖文中写道：「今时今日，茶钱真系好贵唔搭枱！」，显然对这种收费模式表示不满。

网民有共鸣︰够在茶餐厅吃饱肚早餐

帖文一出，随即引起网民热议，不少人亦有共鸣。有人留言指出，昂贵的茶钱改变了市民的消费习惯，表示「所以依家兴起点心专门店，茶位平，免加一」，认为点心专门店是更经济实惠的选择。亦有网民慨叹，在酒楼「食一碟点心加茶钱，足够我在茶餐厅吃一个很饱肚的早餐了」。

另外，部分人认为这种收费模式，变相是令港人「焗住返大陆至饮（茶）」，市民被迫北上消费以寻找更便宜的选择；亦有留言直指「唔系啲人点会返大陆或者揾点心放题」。

