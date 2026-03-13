Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

片皮鸭点心放题低至$66.5位！120分钟任食虾饺/烧卖/猪脚姜 叹鲍鱼灌汤饺+逾40款点心小菜冷盘

饮食
更新时间：18:05 2026-03-13 HKT
发布时间：18:05 2026-03-13 HKT

以传统粤菜和精致点心而备受食客推崇的「利东酒家」与「利荣轩」，凭借其稳定的出品和高性价比，在香港餐饮界建立了良好口碑。为迎接复活节，餐厅推出惊喜优惠，让食客能以低至人均$66.5的震撼价格，在120分钟内无限品尝新鲜出炉的片皮鸭及超过40款的怀旧点心与小菜，绝对是美食爱好者不容错过的盛宴！

【利东酒家｜利荣轩｜120分钟怀旧点心片皮鸭放题】
>>按此预订<<

120分钟任食金陵片皮鸭！ 每位送鲍鱼灌汤饺

 

这次放题的最大亮点，莫过于任食「金陵片皮鸭」。由师傅于大堂现场新鲜片制，确保每片鸭皮都保持著金黄酥脆的完美口感，鸭肉嫩滑多汁，搭配薄饼、青瓜丝和甜面酱一同品尝，层次丰富，油香满溢。此外，凡预订指定精选方案的顾客，每位更可获赠一盅矜贵的「原只鲍鱼灌汤饺」，汤饺外皮晶莹剔透，包裹著原只弹牙的鲍鱼与浓郁上汤，鲜味十足。

除了片皮鸭，放题菜单罗列了超过40款美食，选择应有尽有。点心全部坚持即叫即蒸，保证新鲜热辣。当中包括多款经典手工点心，例如皮薄馅满的「笋尖鲜虾饺」、啖啖蟹籽的「蟹籽烧卖皇」、酱汁浓郁的「豉蒜蒸排骨」和口感松软的「古法马拉糕」。另外，更有「瑶柱蛋白炒饭」、「雪菜火鸭丝炆米」等镬气十足的即炒粉面饭，以及「生炒骨」、「椒盐生虾」等惹味小菜，全面满足不同食客的味蕾。

【利东酒家｜利荣轩｜120分钟怀旧点心片皮鸭放题】
>>按此预订<<

优惠详情：

【HK$133/2位，人均$66.5】

  • 120分钟片皮鸭、点心放题，每位送原只鲍鱼灌汤饺。

  • 两位起预订

【成人$99/位，5折优惠】

  • 120分钟怀旧点心片皮鸭放题，每位送原只鲍鱼佛跳墙灌汤饺。

  • 午市堂食，小童为$60/位。

【$133/位，DIY工作坊】

  • 120分钟点心片皮鸭放题，另加20分钟鲍鱼烧卖DIY工作坊。

  • 适合亲子活动，体验亲手制作点心的乐趣。

 

  • 优惠预订期：2026年3月13日 18:00 至 3月19日 23:59

  • 适用分店

    • 利东酒家：油塘崇信街8号鲤湾天下地下5-6号舖

    • 利荣轩：屯门建荣街24-30号建荣商业大厦地舖及1楼

  • 条款及细则

    • 用餐日期为2026年3月15日至4月30日

    • 兑换时段为上午11:30至下午15:00

    • 现场另收茶芥及加一服务费

    • 1.3米以下、3岁或以下小童可获免费

 

同场加映：网民力推隐世怀旧酒家！$18起叹鸡包仔/芝蔴球/腊肠卷 设龙凤大礼堂 前身是这一间......

 

