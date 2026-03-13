两餸饭又赢老字号？！权发小厨极速接手鲗鱼涌生记粥面旧舖 惟街坊1原因唔睇好…

近年，两餸饭店在香港各区百花齐放，成为不少市民的用餐选择。近日有网民发现，鲗鱼涌老字号生记粥面于2月底结业后，其舖位火速由连锁两餸饭店权发小厨接手，引起大批人热议，但不少街坊却因一原因对权发进驻该区的前景有所保留。

鲗鱼涌生记粥面2月底刚结业 舖位极速由两餸饭权发小厨接手

日前有网民在facebook群组「北角有乐」上分享，表示注意到鲗鱼涌经营多年的老字号生记粥面店于2月28日结业后，不够两星期，该舖位已被围上新的围板，并有告示牌写上「恭贺『权发小厨』即将开幕」的字眼，预告这舖将由两餸饭店权发小厨接手。

权发小厨是香港连锁两餸饭店的龙头之一，近年迅速扩充，早前亦进驻荃湾，以及于尖沙咀开设楼高两层的分店，被誉为「可能系全香港最大最靓最多元化嘅两餸饭店」。

网民意见两极 街坊︰星期六日肯定静

对于生记结业后、权发小厨无缝接轨的消息传出后，引来街坊及网民热烈讨论。不过网民对权发进驻的意见呈两极，不少人认为其定价是最大的隐忧，表示「权发我觉得又贵又少，又未去到话好好食」。但亦有网民对新店有所期待，表示「我都想试吓」，并指权发最近的分店远在铜锣湾，一直想尝试但因距离而却步，「如果开系鲗鱼涌可以考虑一下」。

另外，加上同区已有佳记、岱民等多间两餸饭店，有网民预料会迎来一场激烈的竞争，恐或会「变恶战，租贵唔值」。而有熟悉该区的网民亦分析：「呢个位主要做写字楼客，贵唔系问题，如果要平，可以去岱民」、「星期六日肯定静」，点出权发的定位或与区内其他平价两餸饭店不同。

资料来源︰北角有乐