Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

网民力推隐世怀旧酒家！$18起叹鸡包仔/芝蔴球/腊肠卷 设龙凤大礼堂 前身是这一间......

饮食
更新时间：17:11 2026-03-13 HKT
发布时间：17:11 2026-03-13 HKT

在香港这座美食之都，时有网民发掘隐世食店，为大众带来惊喜。近日就有网民在社交平台分享，于太子一间隐世酒楼「颐东酒家」的怀旧点心体验，大赞其食物质素，形容为「好耐无食过咁掂」，引起热烈讨论。

太子颐东酒家获力推 网民「好耐无食过咁掂」

有网民于Facebook「香港酒楼关注组」专页发文，分享在太子「颐东酒家」的用餐经历。该网民表示，该酒家保留了多款令人怀念的旧式点心，让他大感满足。酒家位处一及二楼，门面不大，网民提到虽然酒家「攞位有啲烦」，但无损其雅兴。

他品尝了多款怀旧点心，并形容「好耐无食过咁掂既上汤粉果，韭菜饺，芝蔴球，腊肠卷」。用餐期间，侍应恰巧捧出新鲜出炉的乳猪，事主忆述当时情景：「阿姐问要唔要，梗系要啦，皮脆肉嫩！」。结帐时虽由朋友抢先付款，未能得知确实金额，但他特意取走点心纸，并表示：「好多点心都想试。」根据他上传的相片，早茶时段指定点心仅由$18起，下午茶特价烧味汤河或汤米低至$38碗，价钱相当实惠。

前身凤城酒家 怀旧顺德菜屡获殊荣

帖文一出，随即引起网民热议。不少人对「好事分享」表示赞赏，亦有网民忆起旧日味道，留言「哗……对上𠮶次食『上汤粉果』，已经系十几年前」。然而，亦有部分网民持不同意见，认为「一般」，甚至有人直言「还是昔日，太子凤城最好味道！一代不如一代！」。

翻查资料，「颐东酒家」的前身为在太子屹立35年的老字号「凤城酒家」，该店于2020年结业后，原班底决定接手经营，并改名为「颐东酒家」。餐厅主打传统顺德菜，不但保留了龙凤大礼堂的经典装潢，更传承了「凤城」的巧手菜色，包括鸡炖翅、锅贴大明虾等。由2021年起，「颐东酒家」连续6年获得米芝莲必比登推介，可见其食物质素及诚意备受肯定。


颐东酒家

  • 地址：旺角弥敦道749号欧亚银行大厦1楼及2楼
  • 电话：2381 5261
  • 营业时间：09:00 - 16:00；18:00 - 22:00

 

同场加映：观塘酒楼「蚀本价」益街坊？茶位$2 优惠点心$4.8 平日及周末1市专享

 

 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
3小时前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
23小时前
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 11:22 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晋三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引网民热议黎氏家族
02:03
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晋三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引网民热议黎氏家族
影视圈
6小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 16:50 HKT
廖本怀辞世享年96岁 首位华人政务司 「华富邨之父」为公屋设计独立厕厨
01:32
廖本怀辞世享年96岁 首位华人政务司 「华富邨之父」为公屋设计独立厕厨
政情
6小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 14:48 HKT
伊朗打击精准度明显提高，很可能是已获得中国「北斗」卫星导航系统的权限。（美联社）
伊朗局势｜伊朗导弹突变神准　情报揭疑转用中国「北斗」导航
即时国际
9小时前