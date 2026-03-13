网民力推隐世怀旧酒家！$18起叹鸡包仔/芝蔴球/腊肠卷 设龙凤大礼堂 前身是这一间......

在香港这座美食之都，时有网民发掘隐世食店，为大众带来惊喜。近日就有网民在社交平台分享，于太子一间隐世酒楼「颐东酒家」的怀旧点心体验，大赞其食物质素，形容为「好耐无食过咁掂」，引起热烈讨论。

太子颐东酒家获力推 网民「好耐无食过咁掂」

有网民于Facebook「香港酒楼关注组」专页发文，分享在太子「颐东酒家」的用餐经历。该网民表示，该酒家保留了多款令人怀念的旧式点心，让他大感满足。酒家位处一及二楼，门面不大，网民提到虽然酒家「攞位有啲烦」，但无损其雅兴。

他品尝了多款怀旧点心，并形容「好耐无食过咁掂既上汤粉果，韭菜饺，芝蔴球，腊肠卷」。用餐期间，侍应恰巧捧出新鲜出炉的乳猪，事主忆述当时情景：「阿姐问要唔要，梗系要啦，皮脆肉嫩！」。结帐时虽由朋友抢先付款，未能得知确实金额，但他特意取走点心纸，并表示：「好多点心都想试。」根据他上传的相片，早茶时段指定点心仅由$18起，下午茶特价烧味汤河或汤米低至$38碗，价钱相当实惠。

前身凤城酒家 怀旧顺德菜屡获殊荣

帖文一出，随即引起网民热议。不少人对「好事分享」表示赞赏，亦有网民忆起旧日味道，留言「哗……对上𠮶次食『上汤粉果』，已经系十几年前」。然而，亦有部分网民持不同意见，认为「一般」，甚至有人直言「还是昔日，太子凤城最好味道！一代不如一代！」。

翻查资料，「颐东酒家」的前身为在太子屹立35年的老字号「凤城酒家」，该店于2020年结业后，原班底决定接手经营，并改名为「颐东酒家」。餐厅主打传统顺德菜，不但保留了龙凤大礼堂的经典装潢，更传承了「凤城」的巧手菜色，包括鸡炖翅、锅贴大明虾等。由2021年起，「颐东酒家」连续6年获得米芝莲必比登推介，可见其食物质素及诚意备受肯定。



颐东酒家