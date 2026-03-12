Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！

饮食
更新时间：11:40 2026-03-12 HKT
发布时间：11:40 2026-03-12 HKT

《香港澳门米芝莲指南 2026》的「必比登推介」（Bib Gourmand）名单已于今日（3月12日）正式揭晓。能够入选此名单的食肆，均获评审员认可其出品具备「物有所值」的特质。相较于米芝莲星级餐厅，这些获推介的食府价格通常更为实惠。根据米芝莲最新公布，本年度香港共有6间餐厅与小店为首度新上榜的食肆，从黄大仙九龙饭馆梨木烟熏熟成乳鸽皇、湾仔美丽小厨锋哥煲仔饭，到贺贺泽潮州菜，尽显地道本色。名单亦囊括国际美食，如Fiata的拿坡里薄饼、友 (Siaw)泰式肉碎煎蛋饭Uncle Quek龙虾叻沙，展现香港多元的美食魅力。

米芝莲必比登推介2026｜6间香港餐厅新入选！ 人气拿坡里薄饼、湾仔明星煲仔饭登榜！

「必比登推介」是《米芝莲指南》自1997年起设立的美食荣誉，旨在表扬那些能以合理价格提供「物有所值」优质菜肴的餐厅。 有别于高不可攀的星级餐厅，必比登推介更著重于发掘香港的在地风味与饮食文化，而餐厅消费定价也设定在港币400元内，让大众能以亲民的价格，品尝三道精致菜式。  

在2026年的新上榜餐厅名单中，您不仅能找到讲究火候的粤菜小炒，例如九龙饭馆皮脆肉嫩的梨木烟熏熟成乳鸽皇，或是美丽小厨充满镬气的锋哥三宝煲仔饭；更能发掘到地道的潮州风味，如贺贺泽鲜味十足的膏蟹蒸肉饼。此外，名单亦涵盖了多元化的国际美食，从Fiata正宗的拿坡里薄饼，到友 (Siaw)香辣惹味的泰式肉碎煎蛋饭，甚至是Uncle Quek的新加坡叻沙，充分展现了香港作为美食之都的活力与魅力。

1. 九龙饭馆：「文苑饭庄」班底易名重开 再登必比登推介

根据米芝莲评审员的点评，梨木烟熏熟成乳鸽皇是必试的招牌菜。乳鸽经过五天干式熟成，再以梨木烟熏，评审认为其皮脆肉嫩，油香十足。
根据米芝莲评审员的点评，梨木烟熏熟成乳鸽皇是必试的招牌菜。乳鸽经过五天干式熟成，再以梨木烟熏，评审认为其皮脆肉嫩，油香十足。

前身同为必比登推介的「文苑饭庄」，今次在原址易名「九龙饭馆」重开，亦再度登榜！其充满怀旧气息的装潢让米芝莲评审员印象深刻。从墙上的手绘龙纹，到竹篮灯罩与老式保温壶，每一处细节都成功营造出仿佛时光倒流的用餐氛围。菜单专注于传统粤菜，提供镬气十足的小炒、时令海鲜及暖心煲仔小菜。

根据米芝莲评审员的点评，梨木烟熏熟成乳鸽皇是必试的招牌菜。乳鸽经过五天干式熟成，再以梨木烟熏，评审认为其皮脆肉嫩，油香十足。另一道获评审员赞赏的菜式是每日限量供应的怀旧鸡蛋焗鱼肠，其独特的焦香与回甘鲜味，被认为是不可错过的地道美味。

九龙饭馆

  • 地址︰黄大仙竹园道55号天马苑商场2楼S02号舖
  • 营业时间︰星期一、三至五 11am-3pm、6pm-10pm；星期六至日10am-12:30pm、1pm-3:30pm、6pm-10pm
  • 电话︰63157300 (WhatsApp)
  • 餐厅专页：>>按此<<

2. Fiata：品尝意籍主厨主理的正宗拿坡里薄饼

Fiata 是一家主打正宗拿坡里薄饼的餐厅，其专业水准获得了米芝莲评审的认可。
Fiata 是一家主打正宗拿坡里薄饼的餐厅，其专业水准获得了米芝莲评审的认可。

Fiata 是一家主打正宗拿坡里薄饼的餐厅，米芝莲指南形容其室内环境小巧而舒适。来自意大利南部的主厨，凭借传统技艺制作出的饼皮轻盈、富嚼劲，且带有焦香脆边，其专业水准获得了评审的认可。

餐厅坚持选用意大利DOP认证食材，评审员特别点名推荐主厨的得意之作 Provola e Pepe。这款薄饼巧妙结合意式烟熏芝士、新鲜番茄与辛辣胡椒，其独特而平衡的风味，被认为是展现拿坡里薄饼精髓的完美示范。

Fiata Pizza

  • 地址︰中环苏豪士丹顿街2号地舖
  • 营业时间︰星期一至日12nn-3pm、6pm-10pm
  • 电话︰60326626
  • 餐厅专页：>>按此<<

3. 贺贺泽：必比登力推潮州菜 必食膏蟹蒸肉饼

米芝莲评审员指名推荐的招牌菜膏蟹蒸肉饼，精选饱满的台州膏蟹，其蟹膏香气浓郁。手剁肉饼在蒸煮后吸满蟹汁精华，软嫩鲜美。
米芝莲评审员指名推荐的招牌菜膏蟹蒸肉饼，精选饱满的台州膏蟹，其蟹膏香气浓郁。手剁肉饼在蒸煮后吸满蟹汁精华，软嫩鲜美。

「贺贺泽」取自潮州话「好好食」的谐音，餐厅主打的正宗潮州菜备受米芝莲评审员推崇。餐厅由三兄弟主理，他们兼营海鲜及水果批发，评审认为这确保了店内食材的顶级品质。

米芝莲评审员指名推荐的招牌菜膏蟹蒸肉饼，精选饱满的台州膏蟹，其蟹膏香气浓郁。手剁肉饼在蒸煮后吸满蟹汁精华，软嫩鲜美。此外，菜脯肉碎炒蛋外脆内嫩、咸香微甜的丰富层次，同样获得了评审的好评。

贺贺泽

  • 地址︰尖沙咀山林道38号银座38 9楼
  • 营业时间︰星期二至日12nn-10pm
  • 电话︰90722887
  • 餐厅专页：>>按此<<
     

4. 美丽小厨：新派港式大排档  米芝莲评审大赞煲仔饭

这家2025年10月开幕的小炒店「美丽小厨」，由名人饭堂「锋膳」班底黎兆锋与老拍档大厨李廷辉联手打造。
这家2025年10月开幕的小炒店「美丽小厨」，由名人饭堂「锋膳」班底黎兆锋与老拍档大厨李廷辉联手打造。
美丽小厨的煲仔饭特别获米芝莲评审点名大赞，饭底选用干爽分明的五常米，加入自家炼制的猪油，令饭粒裹上诱人脂香。
美丽小厨的煲仔饭特别获米芝莲评审点名大赞，饭底选用干爽分明的五常米，加入自家炼制的猪油，令饭粒裹上诱人脂香。

这家2025年10月开幕的小炒店，由名人饭堂「锋膳」班底黎兆锋与老拍档大厨李廷辉联手打造。 餐厅完美复刻了港式大排档的经典风格，配上闪烁的霓虹灯装饰，洋溢著浓厚的香港地道情怀。餐厅午市提供简洁的菜单，晚市则主打煲仔饭和镬气小炒。

美丽小厨的煲仔饭特别获米芝莲评审点名大赞，饭底选用干爽分明的五常米，加入自家炼制的猪油，令饭粒裹上诱人脂香。 招牌「辉少三金鲍鱼煲仔饭」在焖鲍鱼和金蚝上，洒上金蒜、咸蛋黄，咸香满溢，带来惊喜滋味。 腊味煲仔饭则用上带有烟熏香气的云南诺邓盐封肉，取代传统腊肉，风味更上一层楼。上桌时，煲盖上会放置沙漏计时，再由侍应淋上秘制香油和豉油，最后铲起饭焦拌匀，香气四溢。餐厅更为不同食材调制了五款特色香油，如配搭鸡肉的云南红河香葱油、衬托牛肉的蒜油等，尽显心思。上桌时，煲盖上会放置沙漏计时，再由侍应淋上秘制香油和豉油，最后铲起饭焦拌匀，香气四溢。

美丽小厨

  • 地址:湾仔谭臣道 105 - 111 号豪富商业大厦一楼
  • 营业时间:12:00-16:00, 17:00-01:30
  • 联络电话:6803 1818
  • 餐厅专页

5. 友 (Siaw)：轻松氛围中的地道泰国美食

友SIAW的现点现做的泰式煎椰汁糕，软糯且富有椰香，底部微脆，其出色的口感也成为了必比登评审推介的推荐甜点。
友SIAW的现点现做的泰式煎椰汁糕，软糯且富有椰香，底部微脆，其出色的口感也成为了必比登评审推介的推荐甜点。

餐厅的泰文名「Siaw」意为「朋友」，是由米芝莲餐厅泰排档的大厨伙拍他的泰籍好友所开的店，米芝莲指南形容其用餐体验恰如其名，气氛轻松愉快，适合与朋友小聚。餐厅提供风味十足的地道泰国美食，从街头小吃到各式炒饭、炒河粉，水准稳定。

在众多菜式中，米芝莲评审员推荐泰式肉碎煎蛋饭，食客可选猪肉或和牛，与金不换、蒜头、辣椒一同爆炒，香辣惹味。而现点现做的泰式煎椰汁糕，软糯且富有椰香，底部微脆，其出色的口感也成为了指南中的推荐甜点。

Siaw

  • 地址︰尖沙咀赫德道8号地舖
  • 营业时间︰
  • 星期一至四12nn-3pm、6pm-10pm；星期五至六12nn-3pm、6pm-11pm
  • 星期日；12nn-3pm、6pm-10pm
  • 电话︰92291655
  • 餐厅专页：>>按此<<

 

6. Uncle Quek：米芝莲星厨主理  必比登推介龙虾叻沙

必比登特别点名其招牌菜龙虾叻沙的汤底充满鲜虾与虾膏的鲜味，结合浓郁椰浆及各种香料，被评审誉为滋味难忘。
必比登特别点名其招牌菜龙虾叻沙的汤底充满鲜虾与虾膏的鲜味，结合浓郁椰浆及各种香料，被评审誉为滋味难忘。

装潢简洁的 Uncle Quek，其菜式融入了米芝莲一星主厨 Barry Quek 在新加坡家乡的童年记忆，并通过创新的演绎，为食客带来耳目一新的感觉，这一点深受米芝莲评审员欣赏。

招牌菜龙虾叻沙的汤底充满鲜虾与虾膏的鲜味，结合浓郁椰浆及各种香料，被评审誉为滋味难忘。另一道一口麦皮炸鸡，灵感源自新加坡小吃麦皮虾，其酥脆口感与香料的层次感，同样是评审点名的必尝菜式。指南亦提到，餐厅的午市套餐价格实惠，值得一试。

Uncle Quek

  • 地址︰中环摆花街8号6楼
  • 营业时间︰星期一至六12nn-9pm
  • 电话︰95216179 (WhatsApp)
  • 餐厅专页：>>按此<<

 

澳门2间新上榜必比登推介名单餐厅

除香港有6间新上榜餐厅外，澳门都有2间餐厅打入今年的米芝莲必比登推介，包括︰

1. 船屋（A Lorcha）︰老字号必食推介 炭火烹调正宗葡菜

1. 船屋︰老字号必食推介 炭火烹调正宗葡菜
1. 船屋︰老字号必食推介 炭火烹调正宗葡菜

位于妈阁庙附近的船屋葡国餐厅，店名取自结合东西方设计的「老闸船」，室内布置亦充满葡式帆船与海港元素，气氛热闹富有情调。餐厅曾荣获米芝莲车胎人美食推荐，食物水准一直备受肯定，加上地点便利，因此吸引众多食客支持。

船屋的葡国美食选择繁多，且烧烤菜式全以炭炉烹调，风味正宗。当中，头盘炸马介休球外脆内软，是必试之选。其他招牌菜式如炒蚬、葡式烩海鲜饭及烩牛尾亦广受好评，完美呈现了传承五百年的澳葡饮食文化。

船屋

  • 地址: 澳门妈阁河边新街289-AA号和289-BA号地下
  • 电话号码︰+853 2831 3193 /2831 3195
  • 营业时间︰逢星期二休息
  • 餐厅专页：>>按此<<

2. 鸾鸣（Nok Song）︰传统风味新派泰菜体验 必试人手制咖喱酱

2. 鸾鸣︰传统风味新派泰菜体验 必试人手制咖喱酱
2. 鸾鸣︰传统风味新派泰菜体验 必试人手制咖喱酱

于2023年开业、位于新口岸的泰式餐厅鸾鸣（Nok Song），以温馨的啡色装潢及高楼底设计，营造出宽敞舒适的空间感。餐厅名字饶富深意，「Nok」在泰文解作「鸟」，「Song」则代表两位主厨，寓意合作与和谐，期望为食客带来吉祥与幸福。

餐厅主打精致的新派泰国菜，坚持选用各地优质食材，并以传统手法炮制酱料，例如咖喱酱是沿用由曼谷带回来的石盅人手制作，以保留香料最原始的风味。招牌菜式如红咖喱猪颈肉甜辣而富有层次，盐焗原条黄花鱼则在客人面前处理，确保菜式色香味俱全。餐厅亦会每3至4个月转换餐牌，为食客不断带来创新的用餐体验。

鸾鸣

  • 地址：罗理基博士大马路319号山边街206号境丰豪庭地下（来来超市旁）
  • 营业时间：星期二至五12:30pm-3pm、6:30-11pm；星期六及日6pm-11pm
  • 电话：+853 6208 3830
  • 餐厅专页：>>按此<<

 

去年必比登推介榜单：米芝莲2025｜港澳必比登推介名单出炉 10间新上榜平民食店餐厅！佐敦超长龙泰菜/太子石磨芝麻糊/元朗香蕉煎饼

 

