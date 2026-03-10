美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室

近年，怀旧酒家颇受欢迎，从传统茶居莲香楼的不断扩张，到老字号襟江酒家逆市重开，均引来正面回响。近日，美心集团旗下的旗舰中菜品牌「美心皇宫」亦事隔多年再开分店，于旺角MOKO新世纪广场开设占地1.2万呎的新店。新店不仅重现了经典的龙凤礼堂与手推点心车，更首设即烧烧味区、特色甜品档及点心教室，在保留传统精髓的同时，旨在传承茶楼文化的同时，为食客带来与时并进的餐饮体验。

美心皇宫旺角MOKO店开幕！集齐手推点心车/即烧烧味/中式糖水档/龙凤礼堂

龙凤大礼堂再现酒楼集体回忆

「美心皇宫」位于旺角MOKO的分店今日（10日）正式开幕，新店占地逾12,000平方呎，甫进门已能感受气派。酒楼于门前摆放了一对金碧辉煌的龙凤雕刻，将昔日宴会厅的经典装饰移至入口当眼处，重现香港酒楼的集体回忆。此外，新店内部装潢雅致，座位宽敞，当中近七成是二人及四人的梳化卡位，提升了私隐度与舒适感。

推车仔点心$36起 首设开放式厨房即烤乳猪

食客最期待的传统手推点心车亦穿梭于酒楼其中，由店员亲切地叫卖，蒸笼点心车、炸物酥皮点心车及甜品车满载著各式美食。蟹籽滑烧卖、鲜虾蒸粉粿、时菜鲮鱼球等超过20款点心，按「小、中、大、特、顶」五级定价，由$36至$57不等，让顾客在热闹的气氛中即席挑选心宜点心。

「美心皇宫」更特设品牌首个开放式明炉专区，所有烧味均由经验丰富的烧味师傅每日现场炮制，食客亦可透过玻璃橱窗，近距离观赏师傅的精湛工艺。记者现场所见，师傅以纯熟技巧在烤炉上反复转动乳猪，火焰均匀地为猪皮上色，空气中弥漫著阵阵烤肉香气。

亲子必玩！首办点心教室

为迎合年轻食客的口味，新店设立了特色甜品专区，提供堂食及外卖。传统糖水如陈皮红豆沙、姜汁番薯糖水及蛋白杏仁茶等，每碗$22起。更瞩目的是一系列中西合璧的创意甜品，记者试食了普洱芝麻提拉米苏，它以普洱茶代替咖啡，并将芝麻酱混入软芝士，口感细腻，甜而不腻，茶韵与芝麻香气交织，层次丰富。

此外，店内首创的「美心点心教室」将于4月开班，由专业厨师亲授逾20款点心的制作技巧，学费由$450起，让饮茶文化从品尝延伸至亲身体验，传承粤式匠心手艺。

美心皇宫（旺角新世纪广场）