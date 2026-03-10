葵涌光辉围惊现$20烧味双拼饭！ 食客试后大赞出品   揭老板蚀本卖只为伙计：点都要顶住

今时今日，$20竟然吃到烧味双拼饭 ，你能相信吗？近日，有网民分享在葵涌光辉围一间名为「烧味家」的小店，仅以20元购得一份足料烧味饭盒的经历，事主对其价廉物美感到惊讶，在从背后老板口中得悉，他与一众伙计共渡时艰的故事，令他触动不已，决定将小店与一众网民分享。

葵涌光辉围「烧味家」 惊现$20双拼饭外卖

日前，有网民在Threads上分享个人经历，表示最近因工作关系需在葵涌逗留，午饭时偶然发现「烧味家」的$20烧味饭盒。该网民又在帖文中附上餐牌，显示饭盒选择多样，包括「烧肉拼贵妃鸡／豉油鸡饭」、「烧鸭饭」、「卤水鸭饭」、「鸡鸭饭」等。

食客连日捧场：烧鸭、切鸡绝非头头尾尾

该网民在帖文中表示，起初只是抱著一试的心态购买，但对饭盒的品质大感惊喜，形容「呢个价钱真系冇投诉」。由于物超所值，他其后更隔日帮衬，同时将连日吃到的饭盒照片分享，如烧鸭饭、鸡鸭饭等，均可见件件烧味都连皮带肉，不是下栏部位「唔系俾啲头头尾尾你，仲要啖啖肉」。

老板坦言蚀做：班伙计跟咗佢好耐

据事主描述，店内的姨姨认得他连日帮衬，便跟他聊了几句，店员在对话中感叹「而家喺香港真系生意难做，好多人都北上消费」，所以店舖决定薄利多销。其后，相信是老板的男士又表示，店内的烧味均是自家工场新鲜烧制，他自己也亲力亲为，蚀本也要继续经营，因为「点都要顶住，班伙计跟咗佢好耐，佢希望大家都有饭食」。

事主听罢深受感动，不禁感触地写道：「听完之后，我系度谂，呢个就系咪就系香港人精神？」「听到佢讲香港人而家真系好艰难，好感触。」他表示自己在项目即将完结，希望附近的街坊或上班族能多多光顾，支持这间用心经营的小店。

网民：啲租点顶呀

这则分享引起网民热烈回响。许多人对20元这个定价感到难以置信，纷纷留言表达惊讶与担忧：「啲租点顶呀？我中学食烧味饭盒都系20蚊，竟然都重系20蚊」、「20真系太平，希望佢哋顶得住啦～」。更有网民认为店家定价过低，建议「卖廿八至三十蚊都得吖！」另有食客亦留言证实「呢间ok的！味道都唔差！」，表示会前往支持。

